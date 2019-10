Bolivia no exigirá visas a los diplomáticos de Chile

El presidente Evo Morales informó a través de su cuenta oficial en Twitter que Bolivia no quitará las visas a diplomáticos de Chile, pese a que ese país decidió en la víspera revocar el convenio que beneficiaba a dignatarios nacionales.



"Cancillería de Chile afirma que quitará visa a diplomáticos bolivianos. Pese a sus abusos, Bolivia NO "quitará" visa a diplomáticos chilenos" (sic), manifestó la máxima autoridad nacional en esa red social. El Presidente quiso decir que no "exigirá" visas a autoridades, que es en realidad el problema.



En la actualidad, ambos países tienen un convenio que contempla la no exigencia de visas para el paso de diplomáticos y funcionarios entre ambos países.



Tras la visita del Canciller David Choquehuanca y una delegación nacional a puertos de la vecina nación, el Gobierno de Michelle Bachelet determinó revocar la concesión y exigir a partir de ahora visas a autoridades bolivianas que deseen ingresar a ese territorio.



Algunos políticos nacionales anticipaban en la víspera que el país asumiría la misma actitud, sin embargo, Morales descartó tal efecto. "Eliminar visa diplomática por parte de Chile es una política de escarmiento rencoroso y una actitud de distanciamiento diplomático", dijo en la víspera el mandatario.



Para mañana se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Cancillería, que asegura que constató los abusos contra transportistas de carga nacional en los puertos de Arica y Antofagasta, aspecto que "vulnera" el cumplimiento Tratado de 1904 firmado con Chile.



"De aquí en adelante, las autoridades y funcionarios bolivianos que deseen ingresar al territorio nacional deberán hacerlo con visa, debidamente estampada en un Pasaporte", detallaba ayer parte de la nota oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la vecina nación.