Contralor espera papeles para tratar el caso CAMC

Elementos objetivos y no subjetivos, eso buscará la Contraloría para identificar si existió tráfico de influencias del presidente Evo Morales para favorecer a la empresa CAMC, que se adjudicó millonarios contratos con el Estado y en la que trabaja Gabriela Zapata, su expareja.



La máxima autoridad de esa dependencia estatal, Gabriel Herbas, indicó que son documentos los que tendrán que demostrar la presunta irregularidades y no "especulaciones" sobre llamadas telefónicas o instrucciones del mandatario para adjudicar las obras a esa firma.



Conoce más: Evo pide comisión legislativa para investigar contratos



"Tendría que haber ordenado a la comisión o ministerio, el presidente haber ordenado que se levante algún determinado requisito para que pueda acceder la empresa. Nosotros vamos a investigar si los contratos fueron llevados a cabalidad", dijo a EL DEBER el Contralor.



Agregó que "la parte de auditoría jurídica podría estimarse en un plazo de una semana o una semana y media, podría ser rápido porque es la parte contractual que se va a realizar. Se va a revisar si no existen vicios en estos contratos, pero reitero, si no hay alguna complejidad técnica, habrá que ver".



Lee también: “Soy egresada de Derecho, mostraré mi título”



Informó que son tres carteras de Estado (Obras Públicas, Minería e Hidrocarburos) a las que se solicitará inmediatamente la información por los millonarios contratos. "Nosotros trabajamos sobre documentación, no sobre elementos subjetivos, los elementos subjetivos quedan en el ámbito político, en el ámbito especulativo", ratificó.



Ayer el presidente "rogó" a la Contraloría investigar las denuncias y hoy encomendó lo mismo a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que la próxima semana se reunirá para conformar una comisión.Sin embargo, Morales anticipó que "no se encontrará nada".