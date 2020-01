Argentina insta a avanzar en acuerdo Mercosur-UE

La ministra argentina de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, afirmó este martes que es el "momento de la verdad" para el futuro del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur e instó a tomar el tren de Latinoamérica "ahora" porque las señales actuales "son preocupantes".



Durante el Encuentro Empresarial Iberoamericano celebrado hoy en Buenos Aires, la canciller del Ejecutivo de Mauricio Macri pidió "poner la maquinaria en marcha" para que "la alianza más natural que existe en el mundo" no se convierta en "una oportunidad perdida".



"Las propuestas iniciales van a dejar a ambas partes insatisfechas", reconoció, pero advirtió que "no solo hay estos dos jugadores" y que ya hay otros actores que están "dispuestos a avanzar a invertir en términos de Latinoamérica y del Mercosur en particular".



"Cuando llega el momento de la verdad afloran las dificultades", explicó, ya que hay "muchas cosas en común", en las que Europa y los países del Mercosur (Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) compiten, como en el área de agroindustria.



"Es el momento de aprovechar la oportunidad y avanzar en el acuerdo" porque "si no lo hacemos otros lo harán", reiteró, durante su intervención en el último panel del foro organizado por la Cámara Española de Comercio de la República Argentina y la Fundación Iberoamericana Empresarial.



"Solo con visión, solo con una aspiración a realmente trabajar de una manera distinta en el siglo XXI vamos a ser capaz de eliminar estas rispideces (asperezas) en las cosas comunes que tenemos, que son las que competimos entre nosotros", agregó Malcorra.