Crean tampones de marihuana para aliviar el dolor menstrual

Cuando pensamos en los molestos cólicos o en Síndrome Pre Menstrual (SPM) nunca asociamos a la marihuana, al menos no nosotras. Lo novedoso es que una compañía de los Estados Unidos pensó que era una buena idea innovar en la industria de la cannabis al presentar un producto que alivia los molestos cólicos a través de los efectos de esta hierba ilegal en muchas partes del mundo.



El ginecólogo y director ya retirado del Centro Médico de Evaluación de Marihuana en California, Morton Barke, dijo que esta planta, tiene una nueva y fantástica modalidad, ya que ayuda a las personas durante los dolores que padecen en su ciclo menstrual, según publica la revista Cosmopolitan.



La web mujer.starmedia.com indica que los tampones están hechos a base de tres ingredientes naturales: manteca de cacao orgánico, dióxido de carbono extraído del aceite de cannabis y CBD Isolate (cannabidiol, uno de los principales componentes de la planta).



El paquete conformado por cuatro tampones cuesta 44 dólares, no alteran el ph vaginal y tardan entre 15 y 30 minutos en hacer efecto.



Los componentes de estas sustancias, actúan directamente en la región pélvica, específicamente en el útero y ovarios bloqueando el dolor. Además, aseguran que no causa ningún síntoma parecido al que causa fumar marihuana.



La compañía Foria, encargada de crear supositorios vaginales hechos de marihuana, también sacó a la venta una línea de tampones hechos de productos naturales como, aceite de coco y aceite de marihuana, informa Cosmopolitan.



Por otro lado, hace un tiempo atrás la actriz y presentadora Whoopi Goldberg anunció la creacióm de una línea de productos con marihuana destinados a las mujeres y especializados en aliviar los dolores de la menstruación.

?

Te puede interesar:

¿Marihuana para aliviar dolores menstruales?