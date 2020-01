Obras del 'Evo cumple' se deterioran en San Julián

Movilizados, así se encuentran padres de familia, juntas vecinales y centrales de San Julián, que reclaman por el mal estado de algunas obras ejecutadas por la alcaldía municipal. En el módulo Juan Carlos Barrientos Pérez hay deteriores aseguran.



Por este motivo, este lunes, realizarán una "gran marcha" que llegará hasta las puertas de la Alcaldía para reclamar al burgomaestre Faustino Copa para que se acelere con las reparaciones en este establecimiento educativo que forman parte del programa "Evo cumple".



Santos Cori, miembro de la junta vecinal, indica que son cerca de 900 los alumnos en el módulo Juan Carlos Barrientos Pérez, en donde el ruido y los escombros dejados por los trabajos que se realizan allí, perjudican el desarrollo normal de las clases. "Son módulos nuevos pero que tienen paredes quebrajadas, mala instalación eléctrica y pésima plomería", dijo



Por su parte, el alcalde Faustino Conde, informó a EL DEBER que la empresa constructora Imaginate, no cumplió a cabalidad con sus compromisos y que por ello se le ha solicitado cumplir con algunos ítems que quedaron por resolver como el piso del módulo por ejemplo. "Se les debe dinero y no les pagaremos mientras no resuelvan todo", mencionó.



Pero no solo esta infraestructura tiene daños dicen los vecinos, ya que también la capa asfáltica de la avenida central presenta rajaduras. "Este pavimento aún no ha sido entregado y se tiene hasta la próxima semana para corregir las fallas", señaló Conde.



Las movilizaciones serán constante hasta que no se de con los responsables de estas malas ejecuciones y se reparen los daños que están causando problemas a los vecinos.