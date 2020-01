Sectores proponen cuadros técnicos en gabinete de Evo

El Movimiento Al Socialismo (MAS) vive una intensa pugna interna por espacios de poder. Los sectores sociales, aliados de Evo Morales, reclaman cupos y exigen perfiles profesionales en ministerios técnicos. La dirigencia masista admitió que la falta de expertos perjudicó la gestión gubernamental y sugirió al jefe de Estado buscar cuadros profesionales.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, adelantó que todo el gabinete renunciará a sus cargos antes del 22 de enero y admitió que habrá "ajustes" en algunos despachos. Será el presidente Morales —dijo— quien se encargue de los cambios.

Mientras, el líder de los campesinos, Feliciano Vegamonte, dejó en manos del mandatario el cambio de ministros, aunque reconoció que se carece de cuadros técnicos en algunos ministerios."Hubo problemas que afectaron la imagen del mandatario por cierta carencia de experiencia, pero ya será el presidente el que decida qué compañero ingresa al gabinete", indicó el dirigente.

Postura de las bartolinas

Más contundente, la ejecutiva de las bartolinas en La Paz, Graciela Villca, remarcó que la falta de experiencia de Alexandra Moreira, ministra de Medio Ambiente y Agua; y de Milton Claros, ministro de Obras Públicas, afectó a la gestión estatal, por lo que sugirió en estos despachos “gente técnica”.

Sobre el tema, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, reafirmó que será el presidente Morales quien decida la continuidad o no de los ministros de Estado; sin embargo, cuestionó el accionar de "algunos dirigentes" al pedir renuncias. "No es su competencia", enfatizó.



Al respecto, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, y su colega de Defensa, Reymi Ferreira, reforzaron la posición de entregar sus cargos para que sea el jefe de Estado quien los ratifique, los cambie o los traslade a otras carteras. “No sabemos qué pasará”, dijo Aguilar.

El jefe de Estado adelantó que hará cambios en su entorno para dar "oportunidad" a otras personas. No explicó cuántos ministros serán ratificados y afirmó que las modificaciones en la estructura del Ejecutivo serán el 23 de enero.

La jefa de bancada del MAS en Diputados, Juana Quispe, consideró que en el gabinete se deben incluir perfiles técnicos, mientras que la Fejuve de El Alto y los interculturales quieren que algunos de sus representantes ocupen carteras. El Alto pide el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, según el dirigente Sandro Jiménez.

El 31 de diciembre, el propio presidente Morales anunció que iba a realizar algunos cambios a su consejo de gabinete ministerial

La COB pide el cambio de cuatro ministros

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, pidió el cambio del ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, y de las ministras de Salud, Ariana Campero; de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira; y de Desa-rrollo Productivo, Verónica Ramos, porque, según él, estos cuatro ministerios no coordinaron gestión con la COB.

“Reprochamos a estos ministros. La ministra de Salud no atendió bien el caso de la Caja Nacional de Salud, el de Trabajo no hizo nada por los trabajadores de Enatex, lo mismo que la de Desarrollo Productivo. Y la de Medio Ambiente ocasionó la crisis del agua en la ciudad de La Paz”, dijo Mitma.

El diputado masista Franklin Flores lamentó la postura de Mitma y le pidió que vuelva al oficialismo.