Life in color crea sector exclusivo para chicos +15 sin alcohol y con guardias

El último concierto realizado en el estadio Tahuichi terminó en tragedia para algunos chicos, por ello la fiesta Life in color 2015, que debería realizarse allí, cambió de lugar y creó en la Fexpocruz un sector exclusivo para menores de edad, donde se resguardará su seguridad y garantizará su sana diversión.



Al área general +15 (Bs 350) se ingresará únicamente por la potería ubicada al frente del hotel Buganvillas y adentro no tendrá acceso a los otros sectores para mayores de edad, además contará con servicios de catering y venta de bebidas sin alcohol. 200 guardias resguardarán los tres sectores habilitados, explicó Álvaro Fuentes, de la organización.



Recargan sus chisguetes

Otras novedades de Life in color 2015 son la instalación de un escenario diferente, nueva tecnología de luces, sonido y pantallas led, cañones de pintura más potentes que el año pasado, más pintura y un line-up con tres DJ nacionales y los internacionales David Solano, estadounidense, ‘maestro’ en electro house y progressive house; Matisse & Sadko, dúo ruso especializado en progressive house; y W&W, dupla de los Países Bajos, que ocupa el puesto # 14 en la lista de los mejores DJ del mundo de la revista DjMag, y experta en trance y electro house.



También habrá un show de acróbatas y un plan de seguridad estricto.

Los sectores para mayores de edad son pista (Bs 350) y vip (Bs 600). Las entradas se encuentran a la venta en el Mall Las Brisas y en Burger King del Cristo