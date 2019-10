Primera dama de Perú descarta haber recibido dinero de Venezuela

La esposa del presidente peruano Ollanta Humala, Nadine Heredia, descartó este miércoles haber recibido dinero del Estado venezolano de cara a la campaña electoral de 2006 y agregó estar dispuesta a presentar nuevamente sus descargos ante la Fiscalía, sobre la investigación por presunto lavado de activos reabierta en febrero pasado.



A través de su cuenta en Facebook, Heredia respondió a las publicaciones hechas en varios medios locales sobre los fondos recibidos del extranjero en 2005, un año antes de la primera postulación de Humala a la presidencia, y sus vínculos con el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez.



"Esos montos existieron, pero es necesario señalar que esos depósitos fueron hechos en el 2005 cuando no éramos partido político, fueron hechos como una donación particular para la formación del proyecto político que estábamos gestando con Ollanta", indicó Heredia.



"No hay ningún delito en eso, ni hemos obviado alguna ley o norma peruana, añadió sobre la recepción de 87.000 dólares de la empresa venezolana Kaysamak”, agregó la primera dama.



Heredia afirmó que Humala y ella conocieron a Hugo Chávez en enero de 2006, meses después de los depósitos hechos por Kaysamak a cuentas de su entorno personal.



"Descarto que cualquier dinero haya venido de las arcas del estado venezolano", remarcó.



Gastos en Europa



Asimismo, Heredia se refirió a los gastos personales realizados durante un viaje a Europa, junto al mandatario, mediante la tarjeta de crédito de una amiga, actual funcionaria de Estado y que recibió parte de los fondos de Kaysamak en 2005.



"¡Cómo puede ser posible que un aporte depositado en el 2005 y que se gastó en la gestación de un proyecto político, reaparezca ocho años después para hacer compras y con tarjeta de crédito, y que esto signifique lavado de activos! ¿Es esto serio?", indicó Heredia, actual presidenta del partido Nacionalista.



"Imagino que la campaña de desprestigio continuará. Como siempre, estoy tranquila y dispuesta a presentar nuevamente ante la fiscalía todos mis descargos", añadió.



La primera dama recordó que, en 2009, el Ministerio Público decidió abrir una investigación preliminar acerca de hechos como el desbalance patrimonial o el lavado de activos, en la que colaboró y que "todo documento y suspicacia fue sustentada y aclarada".



Relación con Belaunde



En esa investigación, archivada en 2010 y reabierta en febrero pasado, Heredia también informó sobre su relación profesional con el empresario Martín Belaunde Lossio, extraditado de Bolivia por delitos de corrupción, quien la contrató para dar asesorías a dos empresas por más de 50.000 dólares.



Sobre los negocios posteriores de Belaunde Lossio, como "los presuntos contratos irregulares con el Estado o sus presuntos vínculos con funcionarios públicos", Heredia reiteró no haber tenido conocimiento.



En febrero pasado, el fiscal Ricardo Rojas reabrió una investigación preliminar contra Heredia por presunto lavado de activos por una supuesta transferencia de poderes para manejar una cuenta bancaria, así como depósitos de dinero hechos entre 2006 y 2008.



No obstante, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunció en las últimas horas que el titular de la investigación será Lizardo Pantoja, dado que ese cargo había recaído provisionalmente en Rojas, pero que este lo apoyará mientras duren las pesquisas sobre Heredia