Luz verde al centro de investigación nuclear

El Ejecutivo presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que proyecta expropiar bienes inmuebles en un área de 20 hectáreas en la zona de Mallasilla, en La Paz, para construir el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear.



Este centro tendrá tareas puramente administrativas y de planificación, por lo que no entraña riesgos a la salud de las personas y todavía no se sabe dónde se colocarán los reactores nucleares, si el plan de gobierno avanza.



"La presente ley tiene por objeto declarar de necesidad y utilidad pública la expropiación de bienes inmuebles necesarios, así como la construcción e implementación del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear, en el departamento de La Paz, con seguridad para la población y el medioambiente (...)", indica el artículo 1 de la propuesta normativa, informó Página Siete.



El presidente Evo Morales informó en 2014 sobre la decisión de montar un complejo de energía nuclear de aproximadamente 1.750 millones de dólares (12.348 millones de bolivianos) en el departamento de La Paz, que estará listo para ser estrenado, creen las autoridades, en 2025. Servirá para generar energía, además de realizar tareas de investigación médica, entre otras.



El proceso de expropiación



Una vez realizada la identificación del perímetro y la superficie de los bienes inmuebles, se emitirá la resolución ministerial. Esta deberá ser notificada a los propietarios, quienes tendrán un plazo de hasta 30 días para acreditar su derecho propietario y presentar el avalúo de su inmueble, dijo ese diario.



"En caso de no responder a la notificación, se entenderá que él o los propietarios se someterán al avalúo que determine esta Cartera de Estado", dispone el proyecto de ley.



La cartera de hidrocarburos informó que si existe discordancia entre el monto del avalúo presentado por el propietario el ministerio podrá solicitar al Colegio de Arquitectos de Bolivia o a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, que designen un perito que determine el avalúo técnico, el mismo no podrá exceder en un 20%, el ofertado por el Gobierno.



Una vez que se determine la indemnización, se dispondrá el pago y se suscribirá la transferencia para iniciar las obras de construcción del complejo nuclear, añade el documento.



El avance de la norma



El documento fue aprobado en grande en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa el miércoles.

En el Presupuesto General del Estado 2015 se incluyó en la partida del Ministerio de Hidrocarburos la suma de 12,3 millones de bolivianos para realizar esas expropiaciones.