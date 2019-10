Gobierno otra vez llama al diálogo a transportistas

El ministro de Economía, Luis Arce, reiteró este lunes la invitación al diálogo al transporte pesado, que este lunes inició una jornada de protestas con bloqueos en demanda de la liberación de ocho dirigentes presos en Sucre.



Pese a las movilizaciones asumidas por el transporte pesado, Arce, a tiempo de señalar que el Gobierno no tiene nada que ver con la detención de los transportistas, pidió al sector deponer las movilizaciones y acudir a la cita fijada para las 9:00 en el Ministerio de Economía en La Paz.



“Hay un código aprobado y hay acuerdos que hemos llegado con ellos que están en riesgo de aplicarse puesto que si no firman un acuerdo con nosotros no podremos nosotros aplicar todo lo que se había acordado con estos sectores”, señaló Arce a la red Unitel.



En Santa Cruz, Juan Yujra, dirigente de la coordinadora departamental del transporte pesado, señaló que no acudirán a las mesas del diálogo mientras sus compañeros transportistas que están detenidos en la ciudad de Sucre no sean detenidos.



Este lunes el transporte pesado cumple un bloqueo de rutas a escala nacional. Las mesas de diálogo que analizaba el código tributario se vio interrumpido tras la detención de dirigentes nacionales en Sucre.