Pérez admite que habló con Martín Belaunde

El exviceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, confirmó este lunes que se trata de su voz la que se oye en un audio que fue difundido por medios peruanos y donde se escucha también al empresario Martín Belaunde, con quien conversa, en diciembre pasado, sobre su situación en el país tras fugarse de Perú, donde era procesado por corrupción.



Según Pérez, el objetivo de la llamada era conocer el paradero del exasesor del presidente de Perú, Ollanta Humala.



Confirma que lo vio personalmente



Desde la ciudad de Santa Cruz, Pérez explicó que en su calidad de ministro de Gobierno, que ocupó el segundo semestre del año pasado, habló no sólo en tres ocasiones con Belaunde, sino que lo vio personalmente en, al menos, dos oportunidades.



"Esta grabación de esta conversación se trata de una conversación que se sostuvo por teléfono, a efectos de que el señor Belaunde se pueda constatar su paradero y verificar si efectivamente se encontraba en Bolivia en ese momento", manifestó Pérez.



Respecto al contacto personal que tuvo con el empresario peruano fue, precisó, cuando éste se encontraba en Santa Cruz. "Yo como ministro de Gobierno en ese momento quise constatar si esa información era real o no, entonces empezamos a realizar las averiguaciones correspondientes", precisó.



La segunda ocasión fue cuando la justicia determinó remitirlo a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en La Paz. "Mi persona va al domicilio donde él se encontraba, ingresa y le pide al señor Belaunde que por favor acompañe a los efectivos policiales para que todo se maneje de forma trasparente, clara y que la población no se vaya a hacer una idea equivocada de que de repente él no se quiere someter a la justicia", relató.



Audio que presentaron medios peruanos



En el audio se escucha cómo la exautoridad pide a Belaunde actuar con calma y tener "la cabeza fría" para encarar acciones en Bolivia tras su fuga de Perú.



Además conversan sobre su situación, la posibilidad de averiguar más en torno a su caso y una visita que haría el exministro al empresario peruano.



En Perú lo confundieron con Moldiz



La primera versión del audio, manejada en Perú, fue que el exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, era quien conversaba con Belaunde, sin embargo éste desestimó que fuera su voz la de la grabación e identificó a Pérez como el interlocutor de esa conversación.



"Me molesta (que me impliquen en el audio), pero al mismo tiempo me alegra porque las cosas caen por su propio peso, porque alguien tiene que explicar, había un viceministerio encargado operativamente de la seguridad a la cabeza del señor Pérez", manifestó Moldiz, respecto a la fuga y posterior captura de Belaunde suscitada en mayo pasado.



Pérez dice que quieren satanizar el asunto



Al respecto, Pérez señaló que hay personas que quieren "satanizar" este hecho, pero las tildó de "equivocadas", porque considera que su accionar dentro de este caso fue en el marco de las leyes.



Tras la fuga de Belaunde, Moldiz fue relevado en el cargo por Carlos Romero el 26 de mayo, dos días después de la desaparición del empresario peruano del domicilio de Bajo Llojeta donde cumplía una detención domiciliaria.



En tanto que Pérez fue cambiado por Carlos Aparicio en el cargo de viceministro de Régimen Interior que ocupó en los últimos años, a excepción del lapso de julio 2014 a enero 2015, cuando fungió como ministro de Gobierno en reemplazo de Carlos Romero, que había renunciado para ser el primer candidato a senador por el MAS en Santa Cruz para las elecciones de octubre de 2014.

