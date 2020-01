Escobar ‘saca la cara’ por Chumacero

El capitán del Tigre, Pablo Daniel Escobar, destacó la actuación de Alejandro Chumacero en la Copa Libertadores. El 'Pájaro', sin precisar cifras, señaló que gracias a la actuación del volante paceño el club embolsó sumas importantes en las cuatro fases que ha disputado en la Copa Libertadores.

"Chumacero nos hizo llegar hasta aquí. Fueron 800, 800, 1.800 y más 750", dijo Escobar luego de conocer el cruce de palabras entre el presidente del club, César Salinas, y Alejandro Chumacero. "Chumita nos dio bastante", remachó.

Tras el empate entre The Strongest y Lanús (1-1) en La Paz, Salinas apuntó a 'Chuma', porque supuestamente no se brindó al máximo en el encuentro. “Les quiero contar algo, Messi no juega aquí. El que cree que juega Messi acá está equivocado", indicó Escobar.

El paraguayo-boliviano también tuvo palabras de elogios para el goleador de la Libertadores. ‘Chuma’ es hoy nuestro hombre más importante. Estamos felices de tenerlo, es de la casa, nació en el Tigre y nosotros somos orgullosos de él".

Finalmente, Escobar dio esperanzas a la hinchada del Tigre con miras al partido de vuelta ante el granate argentino el 8 de agosto en Buenos Aires. "Vamos a pelear hasta el final con nuestras armas", aseguró.

La polémica

El presidente de The Strongest dijo que algunos jugadores estaban "aburguesados" y también dejó entrever que la negociación frustrada al fútbol del exterior fue culpa del jugador. La respuesta de Chumacero fue directa. "Que me lo diga en la cara", disparó.