Sismo de 6 grados en la zona de Charagua

Un sismo se registró apróximadamente a las 23:25 al oeste de Charagua, en la Provincia Cordillera.Tres página de servicio geológico alertaron que fue entre 6,0 y 6,1, no se han registrado informe de daños materiales o víctimas



Un sismo de magnitud 6,1 se ha registrado en el sur del departamento de Santa Cruz (Bolivia), señalo el portal alemán de información geológica Geofon. Por su parte, el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) y el Observatorio San Calixto informaron que el terremoto ha sido de magnitud 6,0



Según Geofon el epicentro se ubicó a 567 kilómetros de profundidad, mientras que USGS y San Calixto aseguran que fue a 580 kilómetros y a unos 12 kilómetros al oeste de la localidad boliviana de Charagua, en la Provincia Cordillera.



Gonzalo Fernández, ingeniero del Observatorio San Calixto, dijo a la AFP. "De no mediar la profundidad del sismo, el evento hubiese sido devastador para Charagua y poblaciones de otros departamentos como Tarija (sur)", apuntó.



Según el reporte del privado Observatorio de San Calixto, el único del país, "no hay daños materiales ni personales y ni siquiera se sintió en la zona".



En noviembre del año pasado hubo otro sismo de 5 grados Richter en la provincia Warnes de Santa Cruz -que tampoco causó daños ni víctimas-, réplica de otro de 7,6 de magnitud que ocurrió en la zona centro sur de Perú.



Bolivia sufrió en mayo de 1998, en el departamento de Cochabamba (centro), dos sismos consecutivos de 5,6 y 6,8 de magnitud. Este fue el peor registrado en Bolivia, causó más de 50 muertos y destruyó unas 400 viviendas, dañando otras 700.