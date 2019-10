Google revoluciona la navegación de los teléfonos celulares

Google anunció este miércoles la puesta en marcha de Accelerated Mobile Pages (AMP), una iniciativa de código abierto para mejorar la experiencia web en dispositivos móviles que persigue, sobre todo, que la carga de contenidos sea instantánea en teléfonos y tabletas.



Google indicó que AMP pretende aligerar el acceso a contenidos desde el móvil, ya que considera que el tiempo de carga actual puede llegar a ser "frustrante" para el usuario e incluso provocar que éste abandone una página antes de consumir el contenido al que deseaba acceder.



"Queremos que las páginas web con una gran cantidad de contenido como vídeos, animaciones, gráficos, anuncios....carguen instantáneamente y que el mismo código funcione en múltiples plataformas y dispositivos. No importa el tipo de teléfono, tableta o dispositivo que estés utilizando", explicó Google en un comunicado.



AMP es una iniciativa gestada para solucionar ese problema y mejorar el ecosistema de la web móvil, que ha sido impulsada por Google junto a una treintena de compañías tecnológicas y de contenidos.



Entre ellas, Twitter, Pinterest, Wordpress, ChartBeat, Parse.ly, LinkedIn, Adobe, New York Times, The Guardian, Buzzfeed, Vox.com o el diario español El País.



Un lenguaje de programación evolucionado



APM es una evolución del lenguaje web HTML, también de código abierto y de acceso gratuito, que crea versiones más ligeras de las páginas web y simplifica la tecnología que hay detrás de ellas.



El formato APM será compatible con todos los navegadores y aplicaciones web.



Los contenidos seguirán estando alojados en los servidores de los responsables de esas páginas web, aunque Google ofrecerá sus cachés de forma gratuita para que la carga de estás páginas sea más rápida.



Google publicó en la plataforma Github las especificaciones técnicas de APM, que podrán implementar todos aquellos gestores de contenidos que lo deseen.



Se trata de los primeros pasos de la iniciativa, ya que Google informó de que la versión definitiva no llegará hasta 2016.



Este movimiento es un indicador más de cómo las compañías tecnológicas se están involucrando en la gestión de contenidos, una corriente en la que también se enmarcan los Instant Articles de Facebook, una iniciativa en la que los medios de comunicación publican directamente su material en la red social en lugar de hacerlo en sus páginas web