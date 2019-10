Falla cita con ministros y los cívicos alistan presión

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) analizará nuevas medidas ante la falta de acuerdos con los ministros de Estado. Ayer el Gobierno dio por concluido el diálogo por la inasistencia de los dirigentes, sin que se realice el encuentro plenario para alcanzar consensos.



"Nos estamos retirando al ver que no han venido, estamos bajando a nuestras bases (...) No es aquí que unilaterlamente se tomen decisiones. En todo conflicto entre el Gobierno y un sector se tienen que dar (acuerdos) entre los dos", aseveró Jhonny Llally.



Se espera una reunión entre las varias organizaciones que conforman el Comité Cívico para asumir medidas frente al encuentro fallido con las autoridades del Órgano Ejecutivo. Se podrían desatar nuevas protestas, mientras Potosí hoy cumple 24 días en paro.



Conoce más: Se quiebra el diálogo entre Comcipo y el Gobierno



Desde Potosí se reporta que las personas movilizadas sienten cansancio y se comienzan a levantar los piquetes de huelga que se habían instalado. En la víspera se registró una masiva marcha que concentró a unas 180.000 personas, según la Universidad Tomás Frías.



Tras tres días de intenso trabajo, en medio de acusaciones y un álgido debate, las seis mesas de trabajo instaladas para atender los 26 puntos del pliego concluyeron ayer el trabajo, pero los dirigentes no asistieron a la plenaria que debió cerrar el diálogo.



Ante ese hecho el Gobierno dio las conclusiones alcanzadas y comunicó que no volverán a asistir a un encuentro con Comcipo, criticando a su dirigencia por la irresponsabilidad en la que afrontan las conversaciones y el movimiento político que hay detrás.



Lo que sucedió en Potosí: Miles salen a las calles por sus demandas



Durante esta jornada el ministro de Minería, César Navarro, pidió "seriedad política" a la dirigencia de Comcipo con relación a las decisiones sobre la negociación de sus demandas "Ha perdido credibilidad la opinión de la dirigencia cívica en la ciudad de La Paz", dijo.