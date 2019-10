No confían en la justicia en el caso 'Cartel Family'

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que no confía en la justicia en el caso denominado que involucra a integrantes de la pandilla "Cartel Family", debido a que algunos de los jóvenes detenidos quedaron en libertad por orden de la justicia.



"La instrucción que hemos dado es que puedan apelar y que se pueda hacer una investigación porque no podemos confiar plenamente en las decisiones de los jueces y los fiscales", aseveró la autoridad en conferencia de prensa.



Explicó también que se barajan varias hipótesis dentro de las pesquisas, una de ellas apunta a que los muchachos que golpearon brutalmente y asaltaron a una pareja en la ciudad de La Paz, coordinan sus delitos con criminales encerrados en la cárcel de San Pedro.



"Digamos que no son miembros de la organización, son unos angelitos, unos angelitos que injustamente están siendo perseguidos por la Policía y el ministro de Gobierno, entonces qué hacen llevando droga sintética en sus mochilas, que hacen con armas blancas", increpó Romero.



Los padres de los arrestados advirtieron con iniciar acciones judiciales contra el ministro, debido a que consideran injustas las detenciones. Son más de 10 detenidos en los últimos días, entre ellos una muchacha que presuntamente estuvo el día del asalto, cuyas iniciales son D.P. La autoridad dijo que se piensa en sentar un precedente.