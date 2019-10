Italia y España podrán adoptar niños bolivianos

Bolivia reabrió la posibilidad de que Italia y España puedan adoptar niños y niñas bolivianos. El trámite se congeló hace ocho años "por ilegalidades", indicó el canciller David Choquehuanca.



El 13 de noviembre los tres países firmaron un acuerdo que permitirá la adopción internacional de niños y niñas mediante seis organismos intermediarios. Dinamarca y Suecia también están interesados en establecer el marco legal para permitir el trámite administrativo.



"Nosotros no teníamos una política de Estado y en las adopciones sucedieron ilegalidades, que fueron motivo de la pausa administrativa desde el 2007. Ahora tenemos reglas claras y con la nueva Constitución se privilegia el interés del niño, niña y adolescente", afirmó el canciller.



Según el nuevo acuerdo marco, los trámites deben resolverse en el plazo de 4 meses. Antes la legislación establecía 30 días, pero la representante de la Asociación Motivación, Familia y Recursos Matrimoniales de España, Anselma Linares, aseguró que solían demorar mucho más tiempo.



Linares negó al existencia de "irregularidades" y sostuvo que todas las instituciones tienen que "sujetarse a evaluaciones". La suspensión del trámite durante ocho años derivó en la paralización de nuevas solicitudes de adopción pero se dio continuidad a las que estaban en curso, informó.



No precisó el dato de cuántos menores de nacionalidad boliviana se encuentran adoptados en España. En Italia hay alrededor de 100 menores bolivianos que han sido adoptados por familias de ese país. "Nadie quiere a los mayorcitos, la adopción nacional solo quiere a los bebés y los que son adolecentes se quedan en total abandono", sostuvo la representante legal en Bolivia del Servicio para la Adopción Internacional de Italia (SPAI), Jeannette Prada.



La ministra de Justicia, Virginia Velasco, recordó que la adopción internacional en Bolivia se constituye en la última opción para los niños, niñas y adolescentes, porque se da prioridad a la adopción nacional. "La ley exige unos requisitos, así tenemos que hacer, no podemos entregar a quien sea. Nosotros vamos a hacer seguimiento también de los casos internacionales", indicó.