La Ford de un plomero texano que terminó en manos del EI

Mark Oberholtzer, de 62 años, cuando cambió su vieja camioneta por un modelo más nuevo no se imaginaba que la transacción le iba a causar tantos problemas. Su antiguo vehículo, cambiado en una franquicia de Ford, fue visto en poder de un grupo extremista en Siria.



La fotografía de su viejo vehículo en manos de militantes extremistas durante la guerra civil en Siria le ha traído problemas incluso llamadas con mensajes de muerte por ser "un simpatizante de terroristas".



Oberholtzer considera que este problema se hubiera evitado si AutoNation Ford Gulf Freeway hubiera quitado el nombre y el número de teléfono de su compañía de la puerta de la camioneta.



Oberholtzer decidió entablar una demanda judicial contra AutoNation Ford Gulf Freeway, la franquicia de Ford en Houston, que obtuvo la camioneta y la vendió a Turquía en 2013. Según Oberholtzer, el dependiente le pidió no quitar el logotipo para no estropear la capa de pintura y aseguró que la compañía se encargaría de hacerlo.



Desde el concesionario demandado, Marc Cannon, portavoz de la empresa matriz consideró muy desafortunado lo que el cliente esté atravesando por estos problemas.



"Este vehículo llegó a nosotros y fue enviado a la subasta. Las marcas debieron ser retiradas en la subasta. Esto no ocurrió. Nos parece desafortunado", señaló.



Cannon agregó que su empresa está haciendo una investigación y que de momento no saben exactamente qué pasó cuando el auto fue vendido.