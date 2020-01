Evo justifica aprobación de las 22.000 Ha de coca

El presidente Evo Morales ofreció el martes una imprevista conferencia de prensa -que no estaba en agenda- para justificar desde Cochabamba, el. Dijo que impulsará el mercado legal para la hoja, así como su industrialización y descalificó a quienes cuestionan hoy la ampliación de cultivos."Nos dejaron (los neoliberales) 27 mil hectáreas (de coca) y", afirmó con dificultad el primer mandatario a quien se escuchó visiblemente afectado de la garganta.Desde la Gobernación de Cochabamba, Morales dijo que no puedo entender cómo los opositores cuestionan las 22 mil hectáreas permitidas en la nueva ley, cuando en su gestiónAseguró que impulsará el mercado legal de la coca y su industrialización, pero no informó sobre los supuestosal defender la ley de sustancias controladas 1008, pero no explicó técnicamente en qué se basa el incremento en 10 mil hectáreas de coca, de las 12 mil hectáreas legalmente establecidas a 22 mil hectáreas recientemente aprobadas, tras un conflicto con ekl sector cocalero de La Paz.Según el informe mundial de la(UNODC), más del 90% de la coca de El Chapare no pasa por los mercados legales; es decir, se desvía a actividades ilícitas.