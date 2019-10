Humala ve prioritario reducir las desigualdades

El presidente peruano, Ollanta Humala, instó este sábado a los países americanos a "desatar las amarras que atan al pasado" y a dejar de lado las diferencias ideológicas, para apostar en la cooperación como fórmula para reducir las desigualdades.



"Debemos desatar las amarras que atan al pasado, dejar de lado

los problemas que históricamente nos han separado y darnos la mano

para acabar con las desigualdades de América Latina", declaró Humala

al intervenir en la plenaria de la VII Cumbre de las Américas, que

se celebra en Panamá.



El presidente peruano saludó el proceso de aproximación que han

iniciado Estados Unidos y Cuba, así como la presencia por primera

vez en estas cumbres del mandatario cubano, Raúl Castro, y dijo que

ese es "el camino" que permitirá al continente concentrarse en las

demandas de las sociedades.



"Tenemos que llegar a convergencias para concentrarnos en achicar

las brechas de la desigualdad", que es el "gran conflicto" que tiene

una región que "no es la más pobre del planeta", pero sí la que

presenta los mayores abismos sociales en el mundo, declaró Humala.



"Debemos entender que el principal enemigo no somos nosotros

mismos, es la desigualdad", y para reducirla es necesario "trabajar

en la cooperación" y "centrarse en las cosas que nos deben unir, no

en aquellas que nos separan", apuntó.



Humala, cuyo país organizará la próxima Cumbre de las Américas en

2018, también alertó sobre el impacto que el cambio climático tiene

en el continente y citó como ejemplo las inundaciones que obligaron

a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a ausentarse de esta

cita.



"Tenemos que tomar medidas conjuntas, porque en América Latina

estamos comenzando a pagar el precio del cambio climático", declaró

el mandatario peruano.