Transportistas no logran reunirse con el Gobierno y amenazan con medidas

Debido a que no lograron reunirse con el ministro de Economía, Luis Arce ayer, los transportistas decidieron abandonar la mesa de trabajo que tenían en la sede de Gobierno, donde se analizaban los pedidos del sector en temas tributarios y normativas que afectan al sector.



“El ministro se ha burlado de nosotros porque no llegó a las reuniones que teníamos previsto. Nosotros ratificamos que tenemos un plazo fatal hasta el 18 de julio para que nos den soluciones a nuestros problemas. Si no hay nada concreto, empezaremos a bloquear las carreteras”, declaró el vicepresidente del Comité ejecutivo del transporte Pesado nacional, Óscar Reynolds.



Señaló que luego de varias semanas de reuniones con el Gobierno, falta aún resolver temas pendientes como los carreteros, con la Agencia Boliviana de Carreteras (ABC), vías Bolivia; multas y sanciones con la Autoridad de Bosques (ABT); contrabando, con la Aduana y el Ministerio de Gobierno.



Entre tanto, Luis Arce dijo que solo faltaba la firma de una propuesta de acta entre el Gobierno y los transportistas pesados nacionales e internacionales, sobre todo lo que se debatió anteriormente para poder concluir con la solución de sus demandas.