Cómo sobrevivir a tu pareja parásito

Julio era buen mozo, amable y parecía amoroso. Valentina siempre recordaba cuando él le dijo frente al altar: “te amaré hasta que la muerte nos separe. Ya en la intimidad de la alcoba le confesó que se casó porque necesitaba una mujer que lo atendiera. Su labor consistía en satisfacer todas sus necesidades, los 365 días del año, sin importar si ella estaba de acuerdo o no. No le interesaba en nada de su esposa, él solo la veía como un objeto.

Al principio Valentina pensaba que vivir con él era mejor que la vida dura junto a su padre alcohólico. El deseo de conocer la verdadera felicidad la asechó cuando su pequeña hija le preguntó por qué ella no lucía como las mamás de sus amiguitas.

Julio dejó de ser su tabla de salvación el día que la sometió a hacer cosas que ella no quería. Por ello, un día decidió escapar de esa prisión y se embarcó, junto con su hija, en un autobús y se fue sin rumbo. El egoísmo de su esposo fue producto de su crianza, porque desde pequeño aprendió a usar a las personas, viendo lo que esas amistades le podían proporcionar. El egoísmo, coinciden en señalar los especialistas, es uno de los peores parásitos que afecta la relación matrimonial.

La sicóloga Mónica Rivero señala que las parejas parásitos son aquellas que se incorporan en la vida del otro con el propósito de extraer lo que precisan para su supervivencia, sacan todo lo que tiene el otro, para suplir sus necesidades sin el más mínimo esfuerzo. “Cabe resaltar que esta clase de pareja nos consume, nos roban nuestras fuerzas y energías, tanto emocional, como espiritual, sicológica y hasta económicamente, por lo que no es saludable para ningún ser humano”, remarca.

Agrega que en un primer momento de la relación suele ser difícil detectarla porque muchas de ellas están buscando el momento oportuno que suele darse después de un tiempo de noviazgo.

Escogen a su presa

La sicoterapeuta familiar Claudia Tórrez coincide en que una persona parásito, vive a costa de los demás, generando algún tipo de daño a quienes tiene alrededor, es una persona inútil que solo se alimenta del trabajo de su pareja y hasta de sus ganas de vivir, causando siempre algún perjuicio.

Explica que es el tipo de personas que, sin darse cuenta en algunos casos y deliberadamente en otros, escoge a su presa para quedar instalada en su sistema emocional y servirse de ella a diestra y siniestra, hasta acabar con todas las reservas de su ‘hospedador’.



Asimismo para la sicóloga Liliana Zabala, la pareja parásito se aprovecha del otro, y lo ‘exprime’. Vive a expensas, explota y consume al otro, muchas veces incluso hasta gastando el dinero sin reparos y su vida gira en torno a la vagancia. Es una persona que siempre está inventando historias que a veces no existen para hacer sentir mal a la pareja y esta retribuye ‘su mal accionar’ con dinero u otros bienes materiales.

“A veces la pareja parásito exagera sus halagos y muestras afectivas para conseguir lo que se propone, controla todo el tiempo, es egoísta y no aporta a la relación. Generalmente termina siendo mantenida económicamente por su pareja. Incluso puede llegar al abuso y la violencia, aunque no siempre”, detalla.

Zabala manifiesta que las personas aguantan convivir con una pareja parásito porque tienen baja autoestima, por temor al abandono y a la soledad. También, acota, puede deberse a una neurosis infantil o porque sus patrones de conducta son de sometimiento y abuso y tienen una fuerte necesidad de apoyo y al mismo tiempo, de abuso. “Para el sometido, estar en una relación con una pareja parásito es estar en amor”, remarca.

Acostumbrado a ser servido

Mónica Rivero expresa que algunas señales que pueden estar indicando que se está dentro de una relación con un parásito, entre ellas menciona que este tipo de individuo trata de hacerse amigo de tus amigos, no te deja libertad en tu espacio, cuando salen, viajan o pasean, tú pagas todo, porque nunca tiene dinero y suele victimizarse.

“Si tu pareja está acostumbrada a ser servida, a que le hagas muchos favores, le realices trabajos o le cocines y no recibes ni un gracias, eso demuestra que algo no anda bien. Si no sabe escuchar tus charlas y todo gira en torno a lo que le gusta, a lo que quiere, a sus metas y a sus objetivos, sin hacerte partícipe de nada, lo ideal es que busquen ayuda profesional, porque están en una relación que no es sana”, aconseja la sicoterapeuta.

Agrega que las personas con esta condición pueden cambiar, siempre y cuando reconozcan que tienen un conflicto y vean sus actitudes como un problema. No obstante, indica, son pocas las que lo reconocen.

Otras relaciones parásito

No solo hay parejas parásitos, dice Claudia Tórrez, también hay relaciones, ya sean de amistad y hasta familiares, que desgastan, anulan y dejan a la persona atrapada en ellas.

Por contagio, explica, transmiten sus estados emocionales, que en la mayoría de los casos son negativos, y por más que la persona quiera recuperarse, con tan solo unos cuantos minutos de exposición de nuevo a ellas, vuelven a agotar las reservas de la mamá, la hermana o de la mejor amiga.

Agresivos y dependientes



Tórrez explica que hay dos tipos de personas parásito, una que es más agresiva y exigente, que con su atractivo y poder de liderazgo embauca a su presa y la invade por completo, sin que se dé cuenta, haciendo que las necesidades de su pareja queden relegadas a un segundo plano. No es que lo haga premeditadamente, sino que es su forma de actuar en su relación con los demás.



“Demandan muestras de atención y cariño, pero todo les resulta insuficiente. Por lo que siempre tienen un espiral de quejas y peticiones imposible de cumplir, lo que genera un sentimiento de incapacidad, que se traduce en un estado de inseguridad y baja autoestima, ‘chupando’ toda la capacidad de protección de su cónyuge”, explica.

El otro tipo, prosigue, es el parásito emocional, que es dependiente y una persona necesitada de consuelo y ayuda. Siempre invaden a su presa con sus momentos de tristeza, pesimismo, quejas, negatividad, pero cuando están bien alimentados, olvidan por completo a la persona que les abastece. Al sentirse nuevamente carentes de ánimo, vuelven a recargarse para su reserva de bienestar sicológico. “Lo peor es que su visión teñida de gris, terminará siendo la misma para ambos”, resalta.

Una relación sana

Para lograr estabilidad y una relación saludable, Tórrez recomienda no atender de manera continua todas las demandas de su cónyuge, aunque tampoco significa que lo abandonen por completo, sino que no cubran todas sus necesidades, porque se olvidarán de las suyas. Además, hay que aprender a pedir ayuda, dejando de lado el orgullo y ser capaces de decir no cuando lo consideren necesario sin sentirse culpables o egoístas.

En criterio de Ana Rosario Calvo, lo ideal para buscar una solución, es enfrentar el problema y hablar. Si el otro realmente quiere, intentará remediar la situación y tratará de hacer sentir bien a su pareja, de lo contrario, protestará y buscará otra pareja para seguir nutriéndose

Estas son algunas señales

La sicóloga Ana Tórrez explica algunas señales que deben alertar sobre las parejas parásitos.

Caricias a cambio de. Generalmente pide cosas con una sonrisa encantadora y un beso o una caricia. Así empiezas a sentir que el beso es porque va a pedirte algo y te deja una sensación agridulce. No quieres hacerlo pero el mimo te seduce.

Lo ves como injusto. Casi todo el tiempo te sientes que estás viviendo una injusticia. Todo el peso recae sobre ti y el otro descansa mientras tú haces todo.

Alaba tu trabajo. Continuamente te dice lo bien que haces las cosas, se lamenta de no saber ni poder hacerlas tan bien y ‘agradece’ al destino por haberte encontrado en su camino.

Sin bienestar. Tienes mucha más responsabilidad de la que deseas y menos bienestar del que mereces. Has empezado a evaluar cómo sería todo si el otro no estuviera y te das cuenta de que sería distinto.