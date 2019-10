Roban en su casa el auto a un diputado opositor

Este viernes se alejó de Unidad Nacional (UN) y hoy (sábado) le robaron su vehículo. El diputado Rafael Quispe, denunció que en la madrugada su motorizado, un Honda modelo 90, desapareció de su domicilio, en la ciudad de El Alto.



"Es un auto viejito. Los que roban, roban autos lujosos, no quiero pensar otra cosa. Aunque siempre ha venido diciendo Felipa Huanca que se ve a vengar de mi, que hasta el último va a luchar en contra mía, no quiero pensar esa situación", señaló el opositor.



El asambleísta se vio en el ojo de la tormenta en estas últimas semanas, debido a que tuvo duros conflictos con la excandidata a gobernadora del MAS en La Paz, por denuncias sobre el Fondo Indígena y acusó de hechos de corrupción a su compañera de partido, Soledad Chapetón, alcaldesa de la urbe alteña.



"Me han robado mi vehículo, un automóvil de color negro, marca Honda, no es de lujo, es modelo 90. Sólo quiero dar esos datos, estamos en pleno trabajo de búsqueda", agregó Quispe a medios de comunicación a tiempo de hacer la denuncia ante la Policía.



Ayer decidió alejarse del partido político del cual es jefe Samuel Doria Medina, debido a que "no puedo seguir sufriendo maltratos, discriminación, y una situación de bullying político". Se enfrentó con varios compañeros de Unidad Nacional.