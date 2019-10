ProMayor sigue en vigilia y 'mañaneros' vuelven al 4to. anillo

Mientras los comerciantes del centro ProMayor realizaron una vigilia nocturna a puertas cerradas para evitar el ingreso de los "mañaneros" a ese predio, éstos se apostaron sin inconvenientes en el 4to. anillo, la madrugada de este sábado.



En la mañana, varios clientes intentaban ingresar a ProMayor para realizar compras pero los comerciantes no abrieron sus negocios en protesta por la disposición municipal de ubicar a los comerciantes "mañaneros" en ese centro. "La Alcaldía no nos ha regalado esto" indicó una de las manifestantes.



En la puerta de ProMayor se observan letreros en rechazo a la presencia de los "mañaneros" y a "la ocupación de espacios libres".



Varias familias que hicieron vigilia durante la noche intentaban salir esta mañana, pero había un severo control en la puerta. Según declaró uno de los huelguistas, solo salen para tomar una ducha y deben volver a custodiar el centro por orden de los dirigentes que a esa hora, 8 de la mañana, estaban ausentes.



Por otra parte, los "mañaneros" no intentaron ingresar a ProMayor y se acomodaron en la avenida del 4to. anillo. El comerciante Carlos Rojas informó que esperan instrucciones de la Alcaldía y de sus dirigentes para definir su ubicación final.



Sin embargo, indicó que los vendedores de ProMayor "no pueden ir en contra de la ley" y deberán aceptar que ellos se instalen en ese predio.



Te presentamos imágenes de la protesta y de los vendedores asentados en el 4to. anillo:,

