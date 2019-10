Perú celebra un año del fallo de límites con Chile

El canciller peruano, Gonzalo Gutiérrez, afirmó este viernes que el fallo que emitió hace un año la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) en el litigio por límites marítimos con Chile no fue "una revancha histórica" sino "una victoria del derecho internacional".



"Como tal hay que conmemorarla", señaló Gutiérrez en declaraciones publicadas al diario El Comercio en las que se refirió al primer aniversario del fallo que dio la CIJ el 27 de enero de 2014.



En esa sentencia, el tribunal internacional señaló que esa frontera se mantendría en paralelo desde la costa hasta las 80 millas, punto en el cual sería equidistante a las costas de los dos países hasta las 200 millas, lo que dejó un triángulo de 50.000 kilómetros cuadrados de mar bajo soberanía peruana.



Gutiérrez destacó que en Perú se mantuvo una política de Estado "a lo largo de tres gobiernos democráticos" sobre este tema y ambos países mostraron "un absoluto respeto al derecho internacional." "Tanto el Perú como Chile ejecutaron velozmente el fallo", acotó.



El canciller dijo que actualmente solo queda por registrar las coordenadas del límite marítimo ante las Naciones Unidas y que en Perú como en Chile se están "concluyendo unas pocas normas internas, que son necesarias adecuar y que todavía están pendientes.



"Enfatizó, además, que el punto de inicio de la frontera terrestre, que ha generado discrepancias entre ambos países, "no tiene nada que ver con el fallo" de La Haya, que se refiere al límite marítimo.



Perú mantiene que la frontera terrestre comienza en la orilla del mar, en un punto denominado Concordia, que es mencionado en el tratado de límites de 1929, mientras que Chile indica que empieza en el llamado hito 1, lo que genera un triángulo de unas 3,7 hectáreas que ambos países consideran parte de su territorio.



"La interpretación diferente de Chile sobre la frontera terrestre es una tema que está siendo manejado a nivel diplomático entre las dos cancillerías. La frontera terrestre es perfecta y está fijada por el Tratado de 1929 y ese tema no tiene absolutamente nada que ver con el límite marítimo", remarcó.



Gutiérrez también dijo que los estudios oceanográficos han determinado que en los 50.000 kilómetros cuadrados de mar que han quedado bajo soberanía peruana se puede pescar jurel, tiburón y anchovetas.



"Por ejemplo, el nivel de captura en la caleta de Morro Sama, en Tacna, aumentó; la pesca se ha duplicado en el último año, eso es una clara señal de que el fallo fue favorable para el sur (del país", concluyó.



Las autoridades de Perú, encabezadas por el presidente Ollanta Humala, comenzaron el miércoles la conmemoración del primer aniversario del fallo de la CIJ, con una ceremonia que se realizó a bordo del buque de apoyo logístico de la Armada "Tacna", a 60 millas de la costa de la ciudad de Ilo, en la región sureña de Moquegua.



A bordo del "Tacna", Humala destacó la rapidez con la que se ejecutó el fallo y consideró que su pronta ejecución es "un modelo para todo el mundo" y un ejemplo de cómo "llevar un conflicto por la vía pacífica y resolverlo rápidamente".