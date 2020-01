Yoko Ono visita Argentina con más de 80 obras

La artista plástica japonesa Yoko Ono aterrizará en Buenos Aires el próximo 21 de junio para presentar una exposición en el Museo de Arte Latinoamericano (Malba), que se inaugurará tres días después de su llegada, confirmaron hoy a Efe fuentes del centro.



La viuda del exBeatle John Lennon, nacida en Tokio en 1933, presentará en el Malba "Dream Come True", una muestra compuesta por más de 80 obras, que incluyen vídeos, fotos, instalaciones y registros sonoros producidos desde la década del 60 hasta la actualidad, y tiene como eje las llamadas "Instrucciones", que Ono desarrolla hace más de seis décadas.



Las "Instrucciones" son textos que explican, por ejemplo, cómo pintar un cuadro para el viento ("Painting for the Wind", 1961), que se expusieron como pinturas durante la década del 90.



"Dream Come True" tendrá dos instancias: la muestra en las salas del Malba y la exposición y difusión de las obras en el espacio público, los medios de comunicación y las redes sociales.



De esta manera, el museo podrá "exponer" las "Instrucciones" en un cartel en una avenida o en las páginas de un periódico o publicarlas en sus cuentas en las redes sociales.



La exposición se inaugurará el próximo 24 de junio y podrá visitarse hasta el 31 de octubre.