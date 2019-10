Plan de reelección incluye también al vicepresidente

El plan trazado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para la reelección del presidente Evo Morales incluye además al vicepresidente, Álvaro García Linera, debido a que desde el oficialismo consideran que no existen liderazgos semejantes y que estos se construyen en décadas, confirmó una de las dirigentes y senadora del "instrumento político", Nélida Sifuentes.



"Son una yunta nuestro presidente y nuestro vicepresidente, nadie trabaja como ellos. Son personas muy comprometidas y a ese nivel no encontramos ni en las propias filas del MAS y peor en la oposición", señaló en conferencia de prensa la legisladora.



Explicó que se prevé para octubre o noviembre que concluyan los congresos departamentales del oficialismo, que depararán en una reunión nacional para formular la propuesta de los cambios que se harán a la Constitución Política del Estado (CPE).



Además, la idea es unir ese debate a los cambios que deben existir en la administración de justicia, por lo que se anticipa un solo referéndum para que la población acuda a validar las modificaciones en la Carta Magna.



"Hasta fines de año puede ser que modifiquemos la Constitución, si bien vamos a cambiar para la reelección del presidente, también hay muchos artículos que tenemos que modificar para el tema de justicia y el pueblo decidirá", explicó Sifuentes.



La legisladora reiteró el término reelección y no acató la recomendación que el vicepresidente dio, sobre abordar la temática bajo la idea de una repostulación.