Aparecen las argentinas desaparecidas en Bolivia

Dos chicas estaban desaparecidas en Bolivia. De Soledad Olmos no se supo nada desde el 25 de febrero hasta este jueves, cuando llamó a su familia en Buenos Aires para avisar que estaba en Copacabana y trataría de llegar a La Paz.



"Anoche se comunicó conmigo (...) solo se escuchó su llanto y que va tratar de llegar a La Paz, se encuentra en Copabana. Es lo único que mas o menos claro pude entender. Ya está avisado el Fiscal, las chicas que me están ayudando de trata de personas y el Consulado argentino en Bolivia mañana a primera hora se va dirigir a Copacabana a buscarla", publicó su hermana Carolina este viernes en su cuenta de Facebook.



Por otra parte, Mara Cortinez estuvo en La Paz donde perdió su dinero y documentos, tras haber ido al consulado de su país en la sede de Gobierno, no se tuvo más noticias de ella durante dos días.



La joven mendocina se comunicó con su familia desde La Quiaca, Jujuy, según confirmó al diario Los Andes su madre, Griselda Giménez. De momento está en un albergue de la zona rural del norte argentino.



La desaparición de estas dos jóvenes provocó un estado de alarma en Argentina luego del brutal asesinato a dos jóvenes turistas en Ecuador.