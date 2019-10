La cuenta Facebook de Grillo Villegas fue cerrada

La cuenta en Facebook del cantante boliviano Rodrigo ‘Grillo’ Villegas fue cerrada, supuestamente debido a denuncias de varios usuarios que criticaban la opinión que compartió en su muro respecto a la actuación del grupo boliviano Pasión Andina en Viña del Mar.



“Gustó más la canción de la chilena Elizabeth Morris que la de Pasión Andina, la canción boliviana (Morena) no me gustó para nada, un caporal normal y silvestre, igualito a todos”, fue el comentario que realizó Villegas y desato un ola de comentarios buenos y malos.



Sencillamente horrible el tema que representa a Bolivia en #Viña2015.— grillo villegas (@grillegas) febrero 24, 2015 n

No se retractará pese a los insultos



?“Hoy será un día de recibir muchos insultos por lo visto. Y faltan muchas horas. Por decir que me gustó más la canción chilena que la boliviana”, escribió el artista en su cuenta Twitter, a tiempo se señalar de que pese a los insultos no se retractará.



En Twitter, muchos usuarios han expresado su apoyo al artista, la mayoría ha considerado como una censura a la libertad de expresión la acción que originó el cierre de la cuenta Facebook de Villegas.







"Morena Ven a bailar Ven a gozar Mueve tus caderas". Me niego a apoyar eso. #Esamúsicanomerepresenta febrero 27, 2015 n

Criticas c Pasión Andina



Morena no solo causó el desagrado al "Grillo", otros grupos folclóricos nacionales han manifestado su desagrado, entre ellos el reconocido grupo Bonanza.



"Se ha presentado una canción que no tenía ni pies ni cabeza, no hablaba de nada, ni daba un mensaje filosófico. Tampoco tenían motivo de decir que iban a sentar precedente del caporal en Viña del Mar”, dijo Édgar Rojas, integrante de la reconocida agrupación.

