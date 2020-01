Arce: Habrá mecanismo independiente contra la corrupción

El flamante ministro de Justicia anuncia que llegó la hora de hacer cambios en ese poder del Estado. Revela que una instancia de más de una cabeza podría designar jefes de transparencia de los ministerios y no quiere hablar sobre la repostulación.



¿Cómo asume este desafío en un momento clave para el Gobierno en el ámbito de la justicia?

Yo creo que la justicia es la gran tarea pendiente del proceso de cambio. No puede haber una revolución sin transformación en la justicia. La justicia es lo más colonial que siempre hemos tenido.

Ha sobrevivido a todos los cambios tenues que se dieron durante el Estado republicano. En 1880, cuando se constituyó el Estado liberal; en 1938, cuando llega el Constitucionalismo Social; en 1952, con la revolución nacional, y muchos cambios tenues en 180 años del periodo republicano. Siempre fue lo más conservador que hemos tenido.



Las transformaciones que se han hecho nunca llegaron a la administración de justicia, esta siempre fue colonial, anquilosada, llena de ritualismos, de formalismos, una administración de justicia muy derivada de otras, copiada siempre. Por tanto, no era fácil lograr su transformación. Ahora ha llegado el momento de hacerlo verdaderamente.

Se han hecho intentos importantes, la Constitución lo hizo, la elección de autoridades por voto popular en algunos casos funcionó, en otros no. Sin embargo, ha llegado el momento de afianzar y a cumplir esta tarea pendiente, que es la gran reforma de la justicia.



Lo hablaremos en varios ámbitos, se viene en octubre la elección de autoridades, ¿cuál será su labor en esto?

Esa es una labor que le corresponde por mandato constitucional a la Asamblea Legislativa Plurinacional en una parte, y en otra al Órgano Electoral, nosotros no tenemos ninguna participación, respetamos esa independencia.



El derecho es una ciencia. Hay que revalorizarlo. Hay gente que se especializa, que tiene experiencia. Como los médicos, hay profesionales que tienen trayectoria, se especializan, dan cátedra y en ellos la gente confía su salud. Lo mismo debe pasar con los abogados. La trayectoria como abogados, en la docencia, como autoridades jueces o fiscales logra un mérito. Valorarlo es lo que conocemos como meritocracia.



El objetivo supremo debe ser que las personas más capaces lleguen, ese fue el objetivo de la CPE, quizás el sistema no es el mejor, no funcionó de entrada en todos los casos, pero veremos qué pasa.



¿Qué se puede hacer para que la elección de magistrados por voto popular no tenga los defectos que tuvo y fueron puestos en evidencia por el mismo presidente Morales?

Esa es una gran tarea de la Asamblea Legislativa Plurinacional y del Órgano Electoral. Yo no quisiera en este momento señalar qué mecanismos o procedimientos se pueden utilizar. Debieran ser, creo, mecanismos ampliamente participativos; debieran ingresar todos los sectores sanos del mundo del derecho: Facultades, colegios de abogados y hacer un procedimiento participativo.



¿Cómo garantizar que sean magistrados idóneos si el Gobierno dijo que elegirlos por voto fue un error?

En una primera experiencia, en mi criterio, no dio los resultados que debió dar. Afinando algunas cosas, la penicilina, al descubrirse en 1930, no funcionó de entrada. Fue perfeccionándose poco a poco. Que la meritocracia llegue no solamente a las máximas autoridades, sino a través de ellas, se replique a toda la administración de justicia. Tenemos 60.000 abogados, obvio que sobrepasamos la capacidad del estadio Tahuichi o el Siles, y hay algo más de 1.000 jueces. ¿Cómo los mejores no pueden llegar? Capacidad, formación y honradez, eso es lo que debe buscarse y hallarse.

La Asamblea es una instancia política que se encarga de preseleccionar a los candidatos, ¿no es peligroso?

En el sentido original de la CPE de Oruro no había ese paso por la Asamblea, y eso era lo sano. La oposición lo condicionó en 144 cambios que se hicieron en el Congreso de la República en octubre de 2008. Lograron que no vaya la lista directamente al Órgano Electoral, como estaba concebido. La responsabilidad hubiera sido del pueblo sin el tamiz político de la Asamblea. Eso genera un sesgo político.



¿Hay forma de subsanarlo?

Haciendo que no sea política, que sea ampliamente participativa, introduciendo facultades de derecho, colegios de abogados, grandes profesionales, para que se valore la meritocracia.



¿Quiénes más debieran participar?

Hay personalidades en el mundo del derecho, hay expertos, hay facultades, entes académicos, es amplio. Yo no cerraría un proceso participativo porque la CPE está así y se debe cumplir. Tiene que haber un paso en la aprobación de los candidatos por dos tercios, y eso irá a la voluntad del pueblo.



¿Cómo promover que los idóneos superen al apoyo político?

La Asamblea debe conseguir la forma en que los mejores abogados de este país quieran ser jueces y magistrados, que tengan confianza, quieran servir a su país, a la justicia. Si usted no tiene de dónde elegir no es responsabilidad suya, habrá que hacer una ley de servicio obligatorio que se han hecho en otros gobiernos y eso no es constitucional.



Una vez elegidos, ¿cómo garantizar que esos jueces o magistrados no se sometan al poder político?

Ahora hay absoluta independencia deórganos. Nosotros, que venimos de asesorar organizaciones y dirigentes como el mismo presidente, hemos vivido en carne propia lo que era injerencia política en nuestra justicia. Esa es una mancha que se mantiene.



En este proceso reciente, muchas de esas presiones políticas se reemplazaron por presiones de las organizaciones sociales. La justicia no debe recibir presiones absolutamente de nadie, el juez debe estar sometido a la CPE, a las leyes y a su conciencia, a su sana crítica de justicia. Lo que pasa es que mucha gente está acostumbrada al anterior sistema y quiere vincularse al poder político.



Hay un caso de un vocal en Santa Cruz. En esa vieja lógica, cuando yo estaba en la Cámara de Diputados, él decía a todos que era amigo mío y todo el mundo le rendía pleitesía por eso. Yo me enteré, hice un proceso, lo encarcelé, pero ahora ha vuelto y es uno de los vocales de Santa Cruz. En mi vida lo saludé.



¿Puede comprometerse a buscar la meritocracia en esa elección?

No tenemos los mecanismos para hacerlo, solo podemos opinar humildemente, no nos corresponde.



¿Se podría abrir la Constitución para reformar la justicia?

Nuestra CPE no limita la cantidad de reformas constitucionales que puedan haber ni los temas, con excepción de aquellos que se reservan para la Asamblea Constituyente, que son cuatro: modelo, derechos fundamentales, bases, estructura y organización del Estado. Para cambiar la justicia la CPE puede abrirse ahora o después. En un próximo período, no hay problema.

La cumbre de justicia planteó algunas reformas, propuestas viables, que se las haga o no, depende de otras instancias.



¿Entre esas reformas estaba eliminar la elección por voto popular?

Yo personalmente consideré que podíamos reformar y generar un mecanismo participativo a través de los órganos públicos, por la experiencia negativa que fue en algunos casos la elección de autoridades. La Cumbre lo rechazó y hay que ser respetuosos de ello.



¿Supo de rumores que hablan de compra de cargos en la justicia?

Siempre hubo trascendidos desde mucho antes, y es algo gravísimo. Si se conocen casos, hay que investigarlos y hay que sancionarlos.



¿Qué otras reformas piensa?

Pelear contra la corrupción, la retardación y la falta de acceso a la justicia.



¿Qué hacer en cada uno?

En corrupción hay que establecer mecanismos, investigar y sancionar. En retardación: reformas normativas, pasar casi íntegramente a la justicia oral, generar mayor número de jueces para que no estén sobresaturados, pedirles más trabajo, más horas. Generar mecanismos que descongestionen la administración de justicia.



Esas son soluciones a mediano plazo. Más allá de eso, hay que romper con la cultura litigiosa que tenemos, no hay conciliación, y eso es muy grave. En otro país, va donde un abogado, le pregunta si tiene derecho a esa propiedad. Ese jurista ve y con la ética por delante, le puede decir que no hay nada que hacer ahí, no existe un caso. Quien consultó va a su casa, rompe los papeles y no se acuerda más.



En Bolivia eso no ocurre. Si un abogado sale con algo así, el cliente se va renegando y busca otro que le promete buscar al juez, al fiscal. Hay que trabajar a largo plazo. Y, en el derecho penal, donde se juega con la libertad de las personas, mucho más.



Las cárceles están llenas de personas que tienen detención preventiva y se quedan años ahí.

Procesos rápidos, ahí está la garantía. Hay casos en los que se debe aplicar la detención preventiva, pero debe ser la excepción y no la regla. Además, la culpabilidad de la persona se dilucida en la audiencia cautelar. Es una barbaridad, afecta la presunción de inocencia; que el juez lo envíe a la cárcel ya implica una condena social. La libertad de una persona es el valor más grande que tiene, no se puede jugar con eso.



En la Asamblea se hizo un enorme trabajo con el Código del Sistema Penal, ¿este año se lo aprobará?

Sí, el proyecto está terminado, lo presentamos con los presidentes de ambas cámaras, este será el año que se concretará su aprobación. Ahora tenemos el Código Penal donde están los delitos, y el procesal penal, los procedimientos, lo uniremos en uno solo.



¿Cuál será su aporte?

Se clasifica como aporte más grande crímenes, delitos y faltas. No todo llegará a la Fiscalía, que se dedicará a crímenes. No verá ya casos de estafa, estelionato, es grande. No es solamente aprobar la ley. Tiene cerca a 1.000 artículos. Este año debemos aprobarlo y en dos años debería estar funcionando.



¿Agentes encubierto para todo?

Para algunos casos; corrupción y narcotráfico, principalmente. No habrá agentes encubiertos para todo.



¿Cuál es el alcance de la microcorrupción?

La corrupción es la misma, por Bs 100 que se le dé a un funcionario para que haga lo que no debe hacer, o Bs 10 millones por un contrato en minería o petróleo.



Los jefes de las unidades de transparencia no serán elegidos por el ministro?, ¿Usted será el jefe de ellos?

Hay varias posibilidades, estamos trabajando en una ley de Unidades de Transparencia y se llevará adelante un debate. Lo importante es que haya independencia, que no sea el jefe al que se controle. Aún vemos cómo.



¿El presidente, usted, una instancia autárquica?

No me adelantaría, pero sería un órgano independiente con participación de las autoridades.



¿Órgano independiente?

No es un órgano, es un mecanismo independiente, en el que puede participar el presidente, el viceministro de Transparencia y otros.



¿Agentes encubiertos?

Podría ser, aunque no lo veo tan necesario en un ministerio. Un agente de este tipo debe funcionar muy bien en la administración de la justicia, pero todo regulado, todo normado.



¿La corrupción está en los mandos medios?

No existe corrupción en los mandos altos. Ejercemos autocontrol y nos enorgullecemos de eso.



¿Cuántos funcionarios públicos fueron procesados y cuántas sentencias se presentaron?

680 procesos desde 2006, 162 sentencias y se recuperó $us 129 millones.



¿La repostulación es tarea suya?

No, no está encargado a mí, y no me voy a referir a ese tema