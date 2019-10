México recuerda a los 43 desaparecidos en un viaje sin pantalones

Decenas de personas se unieron hoy en Ciudad de México al día internacional de viajar sin pantalones en el metro recordando la desaparición de 43 estudiantes del magisterio de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre en el estado de Guerrero.



"Ayotzi vive", se pintaron en la ropa interior los participantes para recordar la desaparición de los estudiantes de la escuela normalista a manos de autoridades corruptas y del cártel Guerreros Unidos en la ciudad de Iguala.



La alusión a la desaparición de los estudiantes también la hicieron los activistas con mensajes pintados en sus piernas y nalgas.



La jornada del día sin pantalones en el metro, que busca fortalecer la organización en la sociedad, concluyó en Ciudad de México con una multitudinaria concentración en las inmediaciones del Auditorio Nacional.



En Nueva York también viajan sin pantalones



Centenares de neoyorquinos desafiaron este domingo a las gélidas temperaturas y sorprendieron a los usuarios del metro al sacarse los pantalones para unirse al "The No Pants Subway Ride", un evento mundial que se celebra en 24 países.



Hoy tuvo lugar la decimocuarta edición de esta iniciativa, organizada por primera vez en Nueva York, en 2002, por la plataforma Improv Everywhere, cuyo fundador, Charlie Todd, aseguró a la agencia Efe que tras esta acción no hay ningún mensaje más allá del de pasarlo bien.



""The No Pants Subway Ride" quiere hacer sonreír a otra gente al hacer algo raro y divertido, solamente por ser algo absurdo y por dar a los usuarios del metro otra buena historia de qué hablar.



La idea es jugar, expresó Todd. "No hay otro mensaje que el de que está bien que los adultos puedan jugar juntos y pasar un buen rato", aseguró.,

Así, los usuarios del metro se sorprendían al ver cómo, paulatinamente y en distintos pequeños grupos, personas de todas las edades se iban quitando poco a poco los pantalones hasta quedarse en ropa interior de lo más original.



Calzoncillos de "Batman", "panties" con mensajes provocadores y hasta pañales: todo vale para sorprender a la ciudad que nunca duerme.



"Estoy muy contento, es la primera vez que lo hago y creo que es

una locura más que hacer en Nueva York. Me acabo de mudar aquí, pero pensé que sería una cosa muy divertida", dijo Sorawit, originario de Tailandia.



Entre las instrucciones que les daban los organizadores, la más importante era la de no desvelar lo que estaba ocurriendo.



Algunos usuarios del metro, como Emily Simmons, preguntaron insistentemente el origen de esta extraña situación, pero la única respuesta que obtuvieron fue la de "me olvidé los pantalones en casa".