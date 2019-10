Chile rechaza mediación en la demanda boliviana

El canciller Heraldo Muñoz afirmó en conferencia de prensa que Chile no acepta la mediación de terceros en el tema marítimo, pues sostiene que compete estrictamente a su país y a Bolivia. Muñoz mantuvo una reunión con el consejo asesor para la demanda boliviana con el fin de perfeccionar la estrategia para su defensa.



“Chile no acepta mediaciones, el tema marítimo compete estrictamente a Chile y Bolivia. El país no cederá territorio bajo presión y mediación,

mucho menos cuando exista una demanda ante la Corte de La Haya”, afirmó Muñoz, según el streaming del diario chileno La Tercera.



Muñoz aseguró que la estrategia de la defensa se trabajó también con parlamentarios y ex presidentes aunque fue poco visibilizado.



En días pasados surgieron críticas a la Cancillería chilena acerca de las debilidades de su estrategia. Muñoz dijo al respecto: “Chile tiene su manera de hacer las cosas y no quiere decir que este mal solo porque no se parece la estrategia boliviana”.