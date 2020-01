Un sujeto prende fuego a su concubina y esta lo disculpa

Un hombre de 42 años, identificado como Santos Pessoa Soliz, roció combustible y prendió fuego a su pareja en un acto de violencia familiar ocurrido la noche del miércoles en inmediaciones de las avenidas Tres Pasos al Frente y 16 de Julio, en la Villa Primero de Mayo.

La víctima está recibiendo atención en la clínica privada San Rafael, mientras que el agresor fue arrestado por la Policía luego de una denuncia sentada de oficio, puesto que la afectada no quiere denunciarlo y más bien lo eximió de culpa indicando que se trató de un accidente.

La capitana Doris Dávila, directora de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de la Villa, informó de que todo sucedió la noche del miércoles, alrededor de las 22:00, en el cuarto de la víctima.

Acción irreflexiva

El sujeto estaba molesto desde Año Nuevo cuando alguien le dijo que Carla Daniela (19) estaba con otro hombre más joven que él. La noche del miércoles la increpó en la calle y se marchó; ella se fue a su cuarto, donde Pessoa la esperaba molesto.

Poco después esparció gasolina y tinner en la habitación, al mismo tiempo que la amenaza con quemarla si lo dejaba. Acto seguido le roció combustible a ella y le prendió fuego.

“Él quería encender el cuarto para que no me fuera; pensó que estaba por irme y, con el encendedor, prendió mi ropa. No fue a propósito, fue un accidente. Él me ayudó a apagar el fuego, me sacó la polera que estaba ardiendo. Lo disculpo, solo quiero que me ayude con los gastos médicos; no quiero que vaya preso”, declaró Carla Daniela. Eso sí, pensará si es factible volver con él.

Santos Pessoa no será liberado pese al desistimiento de su pareja, puesto que la agresión familiar es un delito de acción público que la Fiscalía debe seguir de oficio, máxime si se tiene en cuenta que el 20 de diciembre la justicia le ordenó no acercarse a Carla Daniela por otra agresión física, cuyo caso fue registrado en la Felcv con el número 964/2016.

Otro caso parecido

La tarde del miércoles la Policía se presentó en una casa de la calle 2 del barrio Marítimo de la Villa a verificar el presunto secuestro de una mujer, extremo que se descartó al constatar que se trataba de un lío conyugal.

En la acción directa el sargento Raúl Alvarado Maita vio que la mujer, de 28 años, presentaba lesiones en la cara y en los brazos y, de forma inicial, dijo haber sido agredida por su marido.

Sin embargo, en la Felcv la víctima no quiso sentar la denuncia contra el sujeto y más bien, para protegerlo, negó haber sido agredida por él. Explicó que las lesiones que presentaba las sufrió para Año Nuevo, cuando se vio envuelta, junto con su marido, en una pelea entre varias personas en un local donde fue víctima de robo

Traen de San Matías a presunto feminicida

Con fuertes medidas de seguridad, la Policía trasladó ayer desde San Matías a Santa Cruz de la Sierra a Eusebio C.N., acusado por las autoridades de esa localidad fronteriza como el presunto autor intelectual del asesinato de Francisca Terrazas Mamani en un hecho ocurrido el 21 de diciembre.

Terrazas fue abatida a tiros en su tienda ubicada a poca distancia de la plaza principal del pueblo. Dos sujetos, posiblemente brasileños, llegaron en una moto, le dispararon y huyeron.

Los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y el Ministerio Público llegaron a la conclusión que los homicidas fueron contratados para perpetrar el delito y que el principal sospechoso es Eusebio C.N., esposo de la víctima, por lo que el caso ahora está siendo procesado por feminicidio.

Ninguna autoridad ha dado un informe oficial al respecto. Empero, se supo que la Felcc se apoya en documentos de la Defensoría, en los que la víctima denunciaba violencia. Además, dos hermanas de la difunta declararon que el sujeto la amenazaba de muerte.