EEUU e Irán retoman negociaciones en Suiza sobre programa nuclear

Los jefes de la diplomacia de Irán y Estados Unidos retomaron este miércoles en Suiza las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, ignorando las críticas a un posible acuerdo formulada por el primer ministro israelí el martes en el Congreso estadounidense.



Por tercer día consecutivo, el secretario de Estado John Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores Mohamad Javad Zarif se reunieron en un lujoso hotel de Montreux, a orillas del lago Leman en Suiza.



Tras la reunión con Zarif, Kerry, que no siguió en directo el discurso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, viajará a Arabia Saudita.



Pero los directores políticos de la diplomacia de Estados Unidos e Irán y los expertos seguirán negociando hasta el fin de la semana.



Las negociaciones sobre el programa nuclear iraní entre las grandes potencias -el grupo 5+1 (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China más Alemania)- e Irán tienen como fecha límite el 31 de marzo.



El martes ante el Congreso estadounidense, Netanyahu, que efectúa una visita a Estados Unidos, afirmó que un "acuerdo con Irán no impedirá la producción de bombas atómicas".



El presidente estadounidense Barack Obama, que mantiene muy malas relaciones con Netanyahu, a quien no recibirá en esta ocasión, declaró que el discurso del primer ministro israelí no aportaba "nada nuevo" ni "alternativa viable" a las negociaciones.



"Todavía no tenemos acuerdo", dijo Obama, muy combativo, al referirse a las negociaciones.



"Pero si tenemos éxito, entonces tendremos el mejor acuerdo posible para evitar que Irán obtenga esas armas", agregó.