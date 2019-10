Evo dice que no duda de la victoria en el referendo

El presidente Evo Morales aseguró que el Sí ganará en el referendo del 21 de febrero, sobre la modificación a la Constitución Política del Estado (CPE) para su reelección. Aseguró no creer en las encuestas y dijo que espera batir el récord de votación.



"Quiero decirles, vamos a ganar, eso no está en duda. Tal vez sea muy ambicioso, quisiéramos batir el récord de los referendos. Miren, compañeros de la prensa, el MAS es el partido más grande en la historia de Bolivia", aseveró el primer mandatario en Palacio de Gobierno.



La autoridad refutó los datos presentados por algunas encuestadoras, que muestran la victoria del "No" en regiones como Pando, Tarija o en el área rural. Alertó que la oposición en el país busca cambiar el modelo económico en el país.



"No seamos ciegos, no seamos sordos. Los opositores quieren cambiar el modelo económico de Bolivia (...) He visto que decían que en el área rural va a ser 40 por ciento, eso es mentira va a llegar mínimo a un 80 por ciento", agregó el primer mandatario.



Acotó que "vamos a continuar, estamos sometidos al pueblo. Que algunos digan que no es democrático, no, qué más democrático que someterse al pueblo. Nosotros estamos seguros que el pueblo (nos) va a poyar el cambio de la Constitución".



"El problema no es tanto ganar sino asumir la responsabilidad con el pueblo. Siempre es el deseo que tiene uno, aumentar, aumentar más voto. Hemos estudiado en algunas regiones porque en últimas elecciones hemos aumentado en voto, pero hemos bajado porcentaje", concluyó.