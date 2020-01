Romel Pórcel: 'En la Alcaldía todo mundo tiene parientes'

Ya fuera de la directiva del Concejo Municipal, Rómel Pórcel no quiere ser el único sindicado de corrupción. Asegura que hay varios que, como él, tienen a una larga lista de familiares trabajando en la Alcaldía y que es trabajo de lo medios averiguar quiénes son. No quiso dar nombres.

¿Cómo resumiría su gestión a cargo de la Secretaría del Concejo?

Buena. Hemos contribuido a la aprobación de leyes en el gobierno municipal, que han sido de beneficio para el gobierno municipal y para la población; hemos trabajado en conjunto los 22 concejales, 11 titulares y 11 suplentes.



¿Por qué se aleja del cargo?

Uno no se emperna en el cargo. Esto es democracia interna dentro de Santa Cruz Para Todos y le correspondía este año a otro colega concejal, ahora le correspondía a Franz Sucre ser secretario.

Se va con apoyo de sus seguidores, ¿esto no pesó para ser ratificado?

No, el apoyo lo tengo, es un trabajo de 30 años en los barrios, esto es un tema muy político, le tocaba a otro colega. Somos cinco en Santa Cruz Para Todos, entre cuatro teníamos que definir y le tocó a Franz Sucre.



¿Es cierto que lo tienen que operar a mediados de año?

En los próximos 15 días tengo que hacerme un trasplante de riñón, estamos esperando el donante. Voy a estar alejado del Concejo por unos tres meses después de la operación. Tengo que cuidarme, porque la vida es una.



A usted lo han denunciado por supuestos cobros ilegales, por tener familiares en la Alcaldía, por hacer descuentos para su agrupación política, ¿esto también repercutió para que lo saquen de la secretaría del Concejo?



Noo... En este pueblo de todo pueden hablar. Está el tema en la Fiscalía, y como defensora de la sociedad y del Estado tiene que investigar. No es nomás que hablen y uno es culpable. Se tiene que investigar estos temas. Sobre los aportes, esto no es un tabú, en todas las gestiones se ha aportado a los partidos políticos, no es un misterio. Lo que pasa es que no lo dicen públicamente. Hay que decirlo, no tenemos que ocultarnos, los partidos políticos viven de los aportes de sus militantes.



¿Es el 10%?

No, no es el 10%, aportan de acuerdo al sueldo que tienen, el que gana menos aporta menos y el que gana más, da más.



¿Y sus familiares?

Mis familiares han entrado antes de que yo sea concejal (era presidente de Control Social). Mi hermana trabaja desde 2007, mi hijo desde 2007 y mi actual señora también. No sé cuál es el tema, no he ejercido mi concejalía para meter a mis familiares, ellos ya trabajaban en el gobierno municipal.



¿Ellos lo metieron a usted de concejal?

No, la gente. Vengo trabajando 30 años, no es de ahora mi trabajo político, no se construyen estructuras de la noche a la mañana.



¿Cree que estas denuncias manchan esa trayectoria de 30 años?

Lo he dicho: la prensa a veces se parcializa en algunos temas, hay temas que eran más grandes que los que me denunciaron y no fueron públicos, y en la Alcaldía todo mundo tiene parientes, no sé por qué se ensañan solo con Rómel Pórcel.



¿Quiénes tienen parientes?

Ustedes averígüenlo, solamente miran a Rómel Pórcel, ¿por qué no miran a todos? Fíjense en sus fechas de ingreso.



¿Y está bien que todos tengan parientes?

Es como lo miren y como lo juzguen. Mis familiares entraron a trabajar en 2007.



¿Usted se ha hecho rico con la política?

Mire, está mi declaración jurada en la Contraloría y he presentado a la Fiscalía todo lo que yo tengo: Tengo menos que cuando ingresé a la política.