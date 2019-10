‘Vice’: “Engañaron al presidente” con un hijo que “no existió”

“No había habido el hijo, ellos (la derecha) lo sabían pero atacaron a Evo”, fue una de las aseveraciones que realizó el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en el octavo ampliado nacional de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia (Conaljuve), haciendo referencia al polémico caso del hijo que tuvo Evo Morales con su ex pareja Gabriela Zapata.



El segundo hombre al mando de Bolivia leyó en su teléfono celular “una noticia de último momento”: la declaración que hizo el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, antes del mediodía del miércoles en la que afirmó que "el certificado de nacido vivo es falso, hemos hecho una verificación, un requerimiento y nunca ha existido un certificado de nacido vivo del menor, por tanto la documentación que ha presentado esta señora (Gabriela Zapata) es totalmente falsa".



García Linera cargó contra Zapata y la oposición del MAS tras leer la noticia. Sostuvo: “No lo dice el Gobierno, lo dice el fiscal que está investigando el caso: ‘No ha existido hijo’. El certificado de nacimiento que le presentaron a Evo había sido falso, no había nacido el hijo. Engañaron al presidente Evo (…). La derecha vende patria le ha engañado a Bolivia”.



“Mintió Zapata a Evo, mintió la derecha utilizando a una mentirosa para mentir al pueblo boliviano”, agregó ante un público que vitoreaba, según la transmisión en directo del canal estatal Bolivia TV.



El 28 de febrero de 2015 Gabriela Zapata fue enviada a la cárcel de mujeres de Obrajes, La Paz, con detención preventiva acusada de la comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad.



La mujer saltó al ‘ojo público’ luego de que el periodista Carlos Valverde denunciara, el 3 de febrero, un presunto tráfico de influencias de Evo a favor de Gabriela, madre de un hijo suyo y cuya existencia Bolivia no conocía hasta entonces.



