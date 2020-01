Créditos la deuda externa de Bolivia crece hasta un 20% en cinco meses

El saldo de la deuda externa del Tesoro General de la Nación (TGN) creció un 20% en cinco meses, pasando de $us 6.328 con los que cerró en diciembre de 2016, a $us 7.575 millones hasta el 31 de mayo de este año, según un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con datos del Sistema de Gestión y Análisis de Deuda del Banco Central de Bolivia (BCB).

El porcentaje es casi un 17% mayor al 3,1% que creció la deuda externa total de Bolivia entre diciembre de 2015 ($us 6.341 millones) y mayo de 2016 ($us 6.540 millones), según el BCB.

La cifra aumentó en $us 1.247 millones debido principalmente a la colocación en marzo de bonos soberanos amortizables por $us 1.000 millones, a un plazo promedio de 10 años, con un cupón de 4,5% anual en mercados de capital internacional.

La mayor parte de la deuda externa ($us 4.934 millones) fue contraída con acreedores multilaterales, siendo la CAF la que concentra un 27,2% del pasivo del país. En cuanto a países a los que Bolivia adeuda más recursos, China con $us 521,1 millones es el primero.

Por su parte, los bonos soberanos representan el 26,4% del saldo de la deuda externa.

Si a la cifra reportada hasta mayo de 2017 se le suman los $us 242 millones de los créditos adquiridos por el país de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) la semana pasada para financiar proyectos de de-sarrollo e integración caminera, la deuda externa de Bolivia ascendería mínimamente a $us 7.817 millones.

“La cifra del reporte refleja la deuda externa del TGE, que representa aproximadamente el 90% de la deuda externa total. En ese sentido, se calcula que la deuda externa pública total estaría en alrededor de $us 8.300 millones”, indicó Patricia Miranda, especialista en deuda externa de la Fundación Jubileo.



Para José Luis Parada, exsecretario de Economía y Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, la deuda en megaproyectos debería ser para sectores estratégicos con alta rentabilidad y eficiencia con el fin de generar los suficientes recursos para que puedan pagar el capital más intereses y excedentes.

“En la situación de crisis actual deben producir bienes y servicios para cubrir la demanda creciente de mercados internos, expandir capacidad productiva de mayores exportaciones y también cubrir o reducir volúmenes de importación”, sostuvo Parada.

De esta manera se buscará una mayor recaudación interna, generación de divisas y reducir el actual déficit comercial y déficit del sector público.

“Lo que no sabemos es qué están haciendo con esa deuda. Van a cubrir el déficit o se la van a traspasar a sus empresas deficitarias”, manifestó a su vez el economista Teófilo Caballero.



Dinero le envió una solicitud al Ministerio de Economía para conocer a qué proyectos se destinarán esos recursos y cómo se va a pagar en el futuro la nueva deuda. La institución respondió que se trate el tema con el BCB.



Sin embargo, en noviembre de 2016 (cuando la deuda externa pública alcanzó el 20% del PIB), el Ministerio de Economía precisó que en los últimos 11 años la deuda pública externa ha seguido una trayectoria sostenible, gracias a la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que orientó el nuevo financiamiento externo hacia proyectos de inversión e infraestructura productiva, con el propósito de obtener un retorno económico y social positivo, y estimular el crecimiento económico.

Dentro de los límites

El Ministerio de Economía afirma que el saldo de la deuda externa pública de mediano y largo plazo es el adecuado, ya que se encuentra por debajo de los límites fijados por organismos internaciones, como el criterio de la Comunidad Andina del 50% en porcentaje de PIB.

Hasta noviembre de 2016 la deuda externa representaba solo el 20% del PIB, según un reporte del BCB.



Miranda expresó que si bien algunos parámetros hablan del 50% como un límite; sin embargo, se debe tomar en cuenta en los análisis de sostenibilidad de la deuda otros riesgos, como por ejemplo los adeudos de empresas estatales.



Se estima que la deuda externa alcanza aproximadamente el 22,4% del PIB y la deuda interna del sector público no financiero con el sector privado el 7,7%, lo que significaría una deuda pública aproximada del 30,1% del PIB, indicó Miranda.



Para Lidia Requena, economista de Populi, todo tipo de deuda es manejable siempre que se haga un análisis de factibilidad y este demuestre que sí se la puede adquirir, luego si se tienen las herramientas para poder asumirla.



Según Requena, son dos los vértices importantes para analizar si realmente una deuda es manejable. El primero es que el volumen de la Población Económicamente Activa (PEA) que aporta fiscalmente al Gobierno es representativo. El segundo es que la inversión que se está haciendo no solo tiene que responder a las necesidades de la población, sino también debe ser coherente con respecto a la posibilidad de que la población deje de depender de la deuda.

“Van a seguir firmando préstamos. Lo pueden hacer hasta en un 40% del PIB. Pueden endeudar a Bolivia hasta los $us 10.000 millones. Ahora ya están por el 23%”, señaló Caballero.

Posibles efectos

A decir de Miranda, un incremento de la deuda significa un mayor compromiso de pago a futuro, por tanto, el principal riesgo es el peso del servicio de la deuda en los próximos años, más todavía ante una reducción de ingresos fiscales y ante el contexto actual de exportación de hidrocarburos y del nivel de los precios internacionales.



Para Requena podría repetirse algo similar a lo que ocurrió cuando ADN asumió el poder: alto desempleo, alta deuda externa y pobreza extrema. “El Gobierno no apoya ni facilita la creación o fortalecimiento de empresas fuera de los sectores tradicionales y mientras más grande sea el sector informal, menos recursos podrá recaudar”, sostuvo.



La profesional agregó que se debe analizar qué tan sensible está el tipo de cambio, ya que el Gobierno asegura que todavía puede mantenerlo fijo, porque si llega a devaluarse la moneda, provocará una incertidumbre en el sector privado que acrecentará el desempleo.