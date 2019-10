Suspenden sin fecha inspección en Pando por ausencia de Leopoldo

La inspección ocular a tres lugares que fueron escenario de los hechos luctuosos sucedidos en Pando el 11 de septiembre de 2008 fue suspendida sin fecha debido a la ausencia de Leopoldo Fernández y otros tres imputados por este caso.



En una audiencia realizada en el Tribunal de Justicia de Pando se aceptó el pedido de la defensa de impedir que se realice la acción judicial debido a que la ausencia de los acusados violaba sus derechos procesales.



La justicia determinó que el 3 de julio en la ciudad de La Paz, el presidente del Tribunal de Sentencia que administra el caso decidirá en qué fecha se realizará la inspección en Cobija, Porvenir y Tres Barracas y que estaba programada inicialmente para este jueves.



"Se inventaron un pretexto"

?

Más temprano, Leopoldo Fernández aseguró a EL DEBER que "se han inventado un pretexto burdo" para no trasladarlo a Cobija con los otros acusados del caso Porvenir con fines de desarrollar la audiencia de inspección ocular sin su presencia.



La justicia ordenó que los días jueves, viernes y sábado Fernández participe de un procedimiento solicitado por la Fiscalía para la reconstrucción de los hechos del caso Porvenir.



Según dijo Fernández, el motivo que él conoce para que no sea trasladado como estaba previsto es que no llegó a Régimen Penitenciario una orden que defina a qué cárcel de Cobija serán trasladados los otros acusados.



Caso Porvenir



Fernández es el principal acusado dentro del caso Porvenir, que se ventila en los tribunales de La Paz, por la muerte de campesinos en un enfrentamiento en en septiembre de 2008.