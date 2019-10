Autor de la matanza de Múnich la gestó durante todo un año

El joven de 18 años que el viernes mató a balazos a nueve personas e hirió a 35 en Múnich, sur de Alemania, preparó el ataque "durante un año", compró su arma por internet pero no eligió a sus víctimas de manera específica. La policía de la capital bávara descorrió este domingo un poco el velo de misterio sobre la manera en que David Ali Sonboly, de 18 años, quien sufría desequilibrios psicológicos y estaba fascinado por las matanzas en masa, pasó al acto.



El autor de la matanza, de doble nacionalidad (alemana e iraní), había tendido una trampa a sus víctimas a través de la red social internauta Facebook, siguiendo una trama que "preparó durante un año, o sea, lo venía preparando desde el verano pasado", señaló el jefe de la policía de la región de Baviera, Robert Heimberger, en una conferencia de prensa.



Fascinado por masacres

Además de la fascinación que sentía por Anders Behring Breivik, autor de la masacre de 77 personas en Noruega -el tiroteo de Múnich tuvo lugar exactamente cinco años después-, la policía considera en particular que el tirador se vio influenciado por la matanza de Winnenden en marzo de 2009, donde un joven de 17 años abrió fuego en su excolegio, matando a 15 personas, para luego suicidarse.



Según la investigación, el autor del tiroteo del viernes en Múnich no apuntó de manera específica a sus víctimas en los alrededores del centro comercial, precisó el fiscal de la ciudad, Thomas Steinkraus-Koch.

"Aquí no hay nada contra los extranjeros", contrariamente a lo que habían afirmado algunos medios, agregó el fiscal