25 lecciones de vida de un bisabuelo de 99 años

Estuvo casado durante casi 70 años hasta que su esposa falleció, nunca fue a la universidad pero terminó siendo gerente de la lechería de supermercados Safeway y lo más adorable es que sus nietos lo llaman el abuelo de queso.



Él es Andy Anderson, de casi un siglo de vida, que se hizo conocido porque su nieto Macy Williams publicó en la página web PopSugar una lista de 25 consejos para ser feliz realizada por el sonriente abuelo.



“Me siento muy bien por envejecer, puedo tener 99, pero todavía estoy aprendiendo y experimentando cosas nuevas todos los días. Nunca se deja de aprender, la edad no es sólo un número, es una insignia de todas las experiencias de vida”, comenta Anderson.



Para el abuelo de queso, lo más importante que ha aprendido en su vida es que la familia es lo más precioso que existe. Lee las otras lecciones e intenta seguir al pie de la letra la mayoría de ellos.



1. Siempre mantener un buen sentido del humor.

2. Nunca seas demasiado bueno como para empezar desde abajo.

3. Haz ejercicio todos los días, incluso cuando no tengas ganas.

4. No gastes más dinero del que ganas.

5. Bebe jugo de naranja todos los días.

6. El amor a primera vista no es una fábula.

7. Tener un mal trabajo es mejor que no tener ninguno.

8. Cómete toda la comida, no la desperdicies.

9. Tu familia es la cosa más preciosa que tendrás en la vida.

10. Come chorizos todos los días, funcionó para mí.

11. Tu vida es delicada, y si te olvidas de ti mismo, se te estropeará.

12. Nunca tengas miedo de ser verdaderamente tu mismo.

13. Toda las personas tienen demasiada ropa. Usa lo que tengas y deja de comprar de más.

14. Debes ser capaz de perdonar, incluso si es difícil de hacer.

15. Ahorra tu dinero ahora y gástalo más adelante.

16. El amor no siempre es fácil; a veces hay que trabajar en ello.

17. Búscale algo cómico a cada situación individual.

18. Si te enfrentas a un problema, no te demores tanto tratando de resolverlo. Pero si no hay forma de hacerlo, tienes que olvidarte de él.

19. Asegúrate de que estás haciendo lo que te gusta; no tengas miedo de perseguir tus sueños.

20. La educación es importante, pero no es necesaria. La vida puede ser una educación por sí misma.

21. Explora tu mundo y permanece curioso.

22. Trata de no tomarte tan en serio a ti mismo.

23. Mi nombre completo es William Bradford James Anderson, y mis iniciales siempre hacen preguntarme, “¿Por qué no ser cualquier persona?”

24. Ten sentido común. Piensa en la respuesta más razonable a cada situación, si no tienes sentido común, eres un fracaso.

25. La vida es un regalo que debes desenvolver. Depende de ti determinar si lo que hay dentro te llevará a la felicidad o al desaliento. Tu tienes el poder para tomar esa decisión por ti mismo.