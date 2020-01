Caos vehicular y falta de micros por intensa lluvia

La intensa lluvia que cae en la ciudad capital ha dejado calles anegadas, causando dificultades a la población que se ha visto afectada por la falta de transporte público y por las trancaderas que se forman en las principales avenidas de la ciudad.



En la avenida Alemania, entre segundo y tercer anillo; así como en la avenida Paraguá, entre tercero y cuarto anillo, el agua corre como río, por lo que el tráfico vehicular es lento. En el segundo anillo y avenida Brasil se han formado largas filas de vehículos.



En los barrios más alejados, los vecinos están enfrentando dificultades para encontrar transportarse, toda vez que algunos buses desvían sus rutas habituales para esquivar las calles inundadas, y otros no salen a operar.



Brigadas listas



El jefe del Departamento de Emergencia Municipal (DEM), Roxmey Borda, tiene lista las brigadas para salir a atender las emergencias que puedan surgir como consecuencia de la lluvia, principalmente debido a inundaciones en viviendas. Sin embargo, hasta este momento no han recibido ningún llamado.



EL DEM pide a los conductores manejar con precaución, no desesperarse en caso atolladeros y en caso de inundación, caída de árboles y otras emergencias, llamar a la línea gratuita 800125050.



Los lectores y usuarios de EL DEBER enviaron imágenes de diferentes calles y avenidas de la capital cruceña. En el centro, los traseúntes deben atravesar las vías por medio del agua que corre por las calles.

,

Las alcantarillas del centro fueron rebasadas en algunas calles El agua en las calles del centro complica el paso de los transeúntes La gente tuvo que salir con paraguas para protegerse de la lluvia

En la avenida Alemania, al norte de la ciudad, también se congestionó el tráfico, a pesar del canal de drenaje que existe en esta avenida.,

La zona del Parque Industrial, al este de la ciudad, parecía un río. El paso de micros y camiones complicó el tráfico en esa zona que, de hecho, tiene baches y problemas en el pavimento.,

En el segundo anillo y Virgen de Cotoca, al parecer a causa de la lluvia, el semáforo dejó de funcionar, por lo que se formaron largas filas de autos y un congestionamiento en el que se tardaba hasta una hora para salir del lugar. Varios conductores se quejaron. Mira el video.