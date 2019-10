Niegan libertad a León y piden detención en cárcel

El abogado Eduardo León perdió su primera batalla judicial e irá a audiencia cautelar por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa. El Ministerio Público pide su detención preventiva debido a que no acreditó trabajo ya que ejerce la profesión de manera libre.



La sala penal de justicia ante la que acudió el abogado de Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, determinó que no hubo detención indebida y declaró improbada la demanda del detenido, por lo que el proceso seguirá de forma normal.



El fallo judicial desató la protesta de dos centenares de personas que aguardaban fuera de los juzgados, mientras la Policía mantenía un férreo control del edificio judicial a que incluso no podían acceder los medios de comunicación.



En el juzgado noveno de instrucción, estaba esperando su audiencia la "tía" de Zapata, Pilar Guzmán y luego se realizará la audiencia de León, misma que será sometida también a su audiencia cautelar e igual se pide su detención preventiva en un recinto carcelario.



El pasado martes, la comisión de fiscales dio inicio a las investigaciones contra Zapata, León, William Sánchez y Walter Zuleta, por los delitos de trata de personas, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, engaño a personas incapaces y asociación delictuosa, debido a que condujeron a un niño que no tiene parentesco con Zapata y el presidente Evo Morales, menor del cual se desconoce su paradero.