Determinan detención domiciliaria para Achá

Tras ocho horas, en las que Guillermo Achá, expresidente de YPFB, trató de demostrar su inocencia en el caso de los taladros, el juez Hugo Huacani, del Juzgado 11vo de Instrucción en lo penal, determinó, pasada la medianoche de hoy, su detención domiciliaria con vigilancia del fiscal, del investigador y del juzgado, quienes cualquier día hábil podrán presentarse en el domicilio para verificar su cumplimiento.

También se dictaminó que el imputado debe acreditar domicilio en La Paz, donde tiene que cumplir la detención con un custodio y se dispuso el arraigo y la prohibición de concurrir a las dependencias de YPFB.

Huacani determinó que el acusado acredite dos garantes solventes, que se comprometan a que él concurra ante el Ministerio Publico y el juzgado, caso contrario deben pagar Bs 15.000, cada uno.

En su resolución, el juez argumentó que hay suficientes elementos indiciarios para establecer que el imputado es el probable autor de los delitos por los que es acusado, pero también estableció que Achá tiene constituido un núcleo familiar y que acredita una actividad laboral lícita.

La Fiscalía, en medio de gritos, rechazó el dictamen y exigió que se aclare el fallo, pues lo consideró ilegal y amenazó con realizar un proceso de prevaricato al juez.

El fiscal Freddy Terrazas cuestionó por qué en el intermedio, de más de 40 minutos, Huacani hizo salir a todos de la sala y se quedó solamente con el acusado y con su esposa.

Cabe recordar que la Fiscalía imputó a Achá por tres delitos: conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

A su vez, la Fiscalía consideró que hay los suficientes indicios para que Achá sea detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro (La Paz), por eso cuestionó el fallo del juez, que, a criterio del Ministerio Público, no tomó en cuenta que por este caso ya hay siete detenidos.

Se debe remarcar que YPFB se adhirió al pedido de la Fiscalía. Mientras tanto, extrañamente el abogado del Viceministerio de Transparencia, Carlos Rodríguez, pidió detención domiciliaria para Achá.

Durante la audiencia

En su defensa, Achá observó que el mismo día que se presentó como testigo ya había redactado un memorial imputándolo, en donde se indicaba la orden de aprehensión con una firma de hace una semana atrás.

“Estoy tranquilo, como siempre, porque sé que no hice nada malo. Ustedes saben que no soy parte del proceso de contrataciones, que no firmo contratos; habría que preguntarle a los fiscales dónde están las personas que sí son responsables del proceso de contratación. Como parte afectada debo aclarar que todos los delitos que se me inculpan son totalmente infundados”, sostuvo Achá.



Durante la audiencia, el abogado defensor, Héctor Castellón, señaló varias veces la responsabilidad que habría tenido la exgerenta de contrataciones de la estatal petrolera Paola Andrea Oporto.

Cabe recordar que Oporto, que declaró dos veces ante los fiscales se encuentra en libertad, según su abogado Roger Valverde, fue quien dio la orden de compra de tres taladros a la empresa italiana Drillmec Spa por un valor de $us 148,8 millones, basada en los informes técnicos, legales y administrativos emanados de las unidades respectivas.