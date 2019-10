Paola Gonzáles jura como 'vice' de comunicación

Paola Gonzáles García fue posesionada como la nueva viceministra de Políticas Comunicacionales. lugar que ocupaba Claudia Espinoza, que renunció en medio de una polémica por un funcionario de ese ministerio y su relación con Cristina Choque, investigada dentro del caso Zapata.



Según se perfil en "LinkedI", plataforma de trabajo y negocios, la flamante autoridad fue periodista en Bolivia TV, coordinadora de prensa en ATB Cochabamba y responsable de socialización y publicidad en YPFB, además estudió en la universidad Udabol.



Conoce más: Paco confirma renuncia de viceministra Espinoza



El acto de su juramento fue corto, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, le deseó la mejor de las suertes y no atendió preguntas de los periodistas que deseaban consultarle sobre el caso de José Flores, pareja de Cristina Choque, ex jefa de la Unidad de Gestión Social y que, presuntamente, prestó esos ambientes a Gabriela Zapata.



En días pasados se alejó del ministerio Claudia Espinoza, que tenía varias discrepancias, según fuentes, con Paco. "ayer se ha ido la viceministra de Electricidad y hoy ella", dijo la ministra hace días cuando hablo de la renuncia de la ahora ex viceministra.



Lea también: Confirman que Zapata usó oficinas de Gestión Social