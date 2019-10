Estiman 6 meses para que Chile 'exija' visas a Bolivia

Chile requerirá al menos seis meses para exigir visas a autoridades de Bolivia, según informó la agente chilena ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y Directora Nacional de Fronteras y Límites del Estado, Ximena Fuentes.



"Entiendo que hay un plazo de seis meses desde la notificación", sostuvo en entrevista con Tele 13. Es necesario un trámite congresal para que se revoque el convenio vigente, que otorga documentos diplomáticos para el paso en frontera.



El diputado chileno Jorge Tarud, anticipó que se aprobará de inmediato la decisión del Gobierno de la presidenta de Michelle Bachelet, que atribuyó a una "actitud agresiva sin limites, de insultos y descalificaciones" por parte de autoridades del Gobierno de La Paz.



Fuentes sostuvo "el ataque comunicacional va a seguir, pero el show mediático de ayer fue excesivo en tierra chilena", mientras que la administración de Santiago dijo que la visita de una comisión nacional a los puertos de Arica y Antofagasta corresponde a una "operación mediática para intentar desafiar la soberanía chilena".



En la víspera se le consultó al Canciller Heraldo Muñoz si la disposición afectaba a personeros del consulado boliviano en Chile, a lo que respondió: "ellos están ya residentes en nuestro país, y por lo tanto habrá que ver esa situación en particular".



Hoy el presidente Evo Morales informó que Bolivia no impondrá un trámite de visas para las autoridades chilenas. "Pese a sus abusos, Bolivia NO quitará visa a diplomáticos chilenos"(sic), escribió en su cuenta en Twitter.



Chile explicó que "esta medida, por cierto, no será aplicable a los restantes ciudadanos bolivianos, portadores de documentos de identidad, que residen o visitan nuestro país, los que continuarán siendo cordialmente bienvenidos en Chile