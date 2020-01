Gonzales rechaza intentos de castigar el periodismo

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, celebró el rol que cumple el Tribunal Nacional de Ética como un mecanismo de "autoregulación" para el trabajo periodístico y rechazó aquellos intentos de quienes quieren "penalizar" la tarea de los periodistas.



"Existe un mecanismo y yo creo razonable y es un mensaje para quienes están tentados a avanzar en ciertos intentos de penalizar la tarea de los periodistas, con la que yo en absoluto no estoy de acuerdo", declaró el también periodista que actualmente está en la función pública.



Hizo mención al tema después que el Tribunal Nacional del Ética emitió una resolución en la que da por probadas dos de las cinco denuncias que la ministra de Salud, Ariana Campero, presentó en contra de las periodistas Amalia Pando y Roxana Lizárraga.



Según Campero, Pando y Lizárraga, en su programa "Cabildeo", del 23 de marzo, que se trasmite por radio Líder, habrían menoscabado su dignidad, formación profesional y su imagen al expresar "manifestaciones de discriminación por razones de edad, profesión y grado de instrucción, haciendo conjeturas falsas que afectan el ejercicio de sus funciones".



Al ser consultado por qué dice que se busca penalizar la labor de los periodistas, Gonzales respondió: "Porque el periodista tiene el Tribunal de Imprenta y eso tiene que mantenerse (...). Yo no veo que el periodista tenga que ir a una Fiscalía, no quisiera. Lo confieso y lo digo sin ningún temor, no me gustaría vivir en un país donde a un periodista le llevan a la Fiscalía por su trabajo periodístico", reiteró la autoridad.



Precisó que otro es el tema si un periodista comete delitos como asesinato o robo, los que deben ser juzgados por la justicia ordinaria, pero que en el marco del ejercicio periodístico lo que corresponde -sostuvo- es que sean juzgados en el Tribunal de Imprenta.



Gonzales prefirió no particularizar sus opiniones, porque -dijo- son conceptos generales y que los hace a título personal. Los criterios surgen después que el periodista Humberto Vacaflor, por orden de un juez, se retractó de una acusación que hizo en contra del presidente Evo Morales.