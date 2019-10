Muere Leonard Nimoy, el señor Spock de Star Trek

El actor estadounidense Leonard Nimoy, mundialmente famoso por interpretar al legendario señor Spock en la franquicia de cine y televisión Star Trek, falleció este viernes a los 83 años, según confirmó su esposa al diario The New York Times.



El artista falleció en su casa de Bel Air, uno de los barrios más lujosos de Los Ángeles, a consecuencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que sufría por haber fumado muchos años.



Nimoy nació en Boston el 26 de marzo de 1931 y con 18 años se mudó a Hollywood persiguiendo su sueño de convertirse en actor.



En la década de 1950 logró pequeños papeles en series de televisión, interpretando a vaqueros y policías.



Pero la fama le llegó en 1966 cuando se convirtió por primera vez en el señor Spock, un extraterrestre vulcano frío y de orejas puntiagudas creado por el director y productor Gene Roddenberry, que marcó para siempre su carrera.



A bordo de la nave USS Enterprise exploró la galaxia en busca de nuevas vidas y nuevas civilizaciones, "hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar", tal y como decía la serie.



El anuncio de la muerte de Nimoy se convirtió en pocos minutos en "trending topic mundial" en las redes sociales, ante la avalancha de fans que expresaron su pena.



La NASA se sumó al duelo con un sentido tuit. "RIP Leonard Nimoy. Muchos de nosotros en la NASA estuvimos inspirados por Star Trek. Ve con valentía (en inglés "boldly go", una expresión directamente asociada a la franquicia).