Zapata responsabiliza a Quintana en una carta

"El único responsable de todo eres tú", esa es la frase que Gabriela Zapata, la exnovia de Evo Morales, repite para referirse al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en una carta que envió hoy y que se hizo pública. Le atribuye todo el proceso judicial que se le sigue por varios delitos.



"Te recuerdo que tienes madre e hijas, como las tantas veces que te imploré y supliqué desde celdas judiciales, en el peor momento de mi vida, que no me utilices para esto, este es el peor castigo que hoy llevo por no obedecerte en lo que tenía que decir ante los medios de comunicación y el pueblo boliviano", cita parte de la nota.



Conoce más: Hay indicios de violación de los derechos de Zapata



La nota, con sello de recepción de Palacio de Gobierno, fue revelada junto a supuestas conversaciones que la exgerente de la empresa China tuvo con el titular de la Presidencia, con algún toque amoroso, aunque aún no se verifica su veracidad.



"... No soy la única que te cuestiona, sino también tu propio Gabinete, me llamaste vulgar delincuente, me asombra tu abuso desmedido contra mi persona, pero lo que más me llama la atención es la gravedad con la que atentas al Estado Nacional", agrega la misiva.



Lea también: La hija de Zapata quedará "en manos" de la hermana



"... Cuidado tu propia inteligencia te traicione, podrías estar igual o peor que yo, está claro que si algo malo me sucede, el único responsable eres tú (...) Deberías dejar de mentir al Presidente y a todos los bolivianos", señala otras partes de la carta al ministro.



En la parte final, Zapata habla de que "la manipulación se salió de tus manos", exigiendo dejar de "traicionar y destruir al hombre que te dio su confianza". La expareja del presidente se despide con un "Adiós MI REY".



Lee la carta completa acá:,

Este martes, en horas de la noche, Gabriela Zapata confirmó la veracidad de la carta cuando salía de la Sala Penal Tercera donde se le negó la "acción de libertad" interpuesta por su defensa.,