La Llajta y Santa Cruz, con más motos en el país

El sudor escurría por su rostro, pero su ansiedad de compra era incontrolable. Llegó a la tienda a las 14:30 del lunes y tras un fugaz recorrido de al menos ocho minutos, con el dedo, señaló una motocicleta Kanda. “Esa me la llevó”, afirmó Osvaldo Camacho Choque, mientras desataba la alforja en la que portaba los Bs 8.000 que valía el vehículo de dos ruedas.



El hombre comentó que en la zona donde vive -Satélite Norte- no llegan los trufis y trasladarse, de un lugar a otro, es complicado, por las distancias. Consumada la compra, dijo que empleará la moto con fines particulares y cuando esté fuera del horario laboral engrosar el ‘ejército’ de al menos 2.000 mototaxistas que trabajan en Satélite Norte.



La moto Kanda adquirida por Camacho forma parte, según la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de las 619.722 motocicletas importadas por Bolivia en el periodo 2010-2016. Del total, 600.736 son nuevas, 18.832 son usadas y 154 sin especificar.



El reporte de la Aduana, por departamento, especifica que Cochabamba y Santa Cruz, en ese orden, concentran el mayor volumen de importación de motocicletas en las categorías nuevas, usadas y sin especificar.



De las 79.348 motocicletas importadas en 2016, corresponden 36.327 a Cochabamba y a Santa Cruz 31.907. Ambas regiones acaparan casi el 86% de las importaciones en este periodo.

Entre 2010-2016 el valor de las importaciones de motocicletas asciende a Bs 2.616 millones.



En 2016, el mayor proveedor de motocicletas nuevas fue China. De las 77.053 unidades importadas un 91,1% provienen de este país. En motos usadas, el mayor proveedor es Japón. De las 2.290 motos internadas al país un 70,7% es del país nipón.

Parque automotor

Según el Registro Único para la Administracion Tributaria Municipal de Bolivia (RUAT), las motocicletas representan el 23% de las 1.688.708 unidades del parque automotor nacional registradas en 2016. De las 389.644 motos anotadas ese año, Santa Cruz concentra 158.885, Cochabamba 95.298, La Paz 41.428, Beni 34.278, Tarija 24.138, Chuquisaca 15.007, Oruro 11.153, Potosí 7.001 y Pando 2.456.

Visión del sector exportador

Para el gerente general del sector exportador de Santa Cruz, Oswaldo Barriga, en el marco social el acceso a un medio de transporte -motocicleta- significa mejorar la calidad de vida.

Lo negativo, a decir de Barriga, es que no son vehículos comerciales y al ser chinas, en su mayoría, el costo de mantenimiento por desgaste de piezas es alto y resulta díficil conseguir repuestos. “Los importadores deberían aliarse con las fabricantes chinas para montar una ensambladora en Bolivia para homologar el producto en el país, disponer de piezas y generar empleos para la mano de obra nacional”, dijo Barriga.

Mirada privada

Para el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en el ámbito económico, la internación no supone riesgos para el país y no afecta al Estado porque los importadores pagan impuestos. Además, no hay competencia desleal en el mercado porque Bolivia no produce motos.



Al IBCE le preocupa el tema de seguridad vial y ciudadana por la sobreoferta de motocicletas y proliferación de prestadores de servicios en estos medios de transporte.

La Asociación Departamental de Surtidores de Santa Cruz garantiza la provisión de gasolina, pese al crecimiento del parque automotor de dos ruedas